Potem ko je zaradi okužbe s koronavirusom Dirko po Franciji moral zapustiti Norvežan Vegard Stake Laengen, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, so v ekipi UAE Emirates vpeljali nekaj sprememb. Pogačar, vodilni na dirki, pravi, da covid sicer ni njegov tekmec, vseeno pa lahko vpliva na stvari in uniči Tour.

"Po novem vsak kolesar spi v svoji sobi in ima svojega maserja," je po včerajšnji etapi Dirke po Franciji, kjer je še drugič zmagal Wout van Aert (Jumbo-Vimsa), Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa še okrepil položaj vodilnega na dirki, povedal glavni športni direktor ekipe UAE Joxean Fernández Matxin.

Okužba Vegarda Stake Laengena ni edina, z dirke sta iz enakega razloga odstopila tudi Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) in Gianni Moscon (Astana Qazaqstan), ki se po informacijah iz njegove ekipe spopada s posledicami podaljšane bolezni covid-19, zato je strah pred okužbo vse večji. Pred današnjo 9. etapo, se je zaradi okužbe poslovil še Francoz Guillaume Martin iz ekipe Cofidis.

Pogačar: Covid ni tekmec, lahko pa uniči Tour

Na nevarnost okužbe s koronavirusom je opozoril tudi Pogačar, ki je po sobotni etapi dejal, da novi koronavirus sicer ni njegov tekmec, je samo virus, ki pa vseeno lahko vpliva na stvari in uniči Tour.

"Tekmeci prihajajo iz vrst ekip, kot so Jumbo-Visma, Ineos in še nekaterih," se zaveda 23-letnik s Klanca pri Komendi, ki lovi že svojo tretjo krono na Touru.

Na kratki novinarski konferenci po 8. etapi je priznal, da je odhod Vegarda Stake Laengena za ekipo udarec, a ga bodo morali preživeti. "Bil je pomemben za ekipo. Bil je res zelo močan in v dobri formi, zelo pomemben na ravnini, v hribih, povsod. Brez njega bo sicer težko, vendar mislim, da bodo tudi s sedmimi možmi zmogli priti do Pariza," napoveduje Pogačar.

Dejal je še, da sicer močno ceni podporo navijačev ob trasi, da pa ga skrbi, da bi to lahko bilo usodno glede okužbe z virusom.

"Vsak dan ob cesti in na klancih ljudje kričijo, kar mi je všeč, a se bojim, da to poveča možnost okužbe z virusom. Upam, da je bil to razlog za okužbo Vegarda in da bomo zdaj varni do konca," si želi dvakratni zmagovalec Toura.

Številne ekipe na Touru se prostovoljno testirajo vsak dan, da bi pravočasno odkrile morebitne okužbe. Naslednji obvezni testi PCR so na sporedu jutri, ko je na dirki drugi prost dan.

