Tadej Pogačar, prvi adut kolesarske ekipe UAE Emirates in vodilni na letošnji Dirki po Franciji, je pred začetkom 10. etape na startu v Aigleju v Švici odgovarjal tudi na vprašanja, povezana z njegovim naglavnim okrasjem.

😉 We've tried to get to the bottom of @TamauPogi's tuft.



😉 On a essayé de percer le secret de la mèche de @TamauPogi.#TDF2022 pic.twitter.com/4oU6Sw2x0O — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2022

Novinar ga je vprašal, kako poskrbi za to, da šop las na levi strani njegove glave kar naprej in ne glede na vse vedno kuka izpod zračnih odprtin na njegovi čeladi. Kako to tehnično deluje, ali je to načrtno, je zanimalo novinarja.

"Ne," se je zasmejal Pogačar, "ko si nadenem čelado, lasje preprosto stojijo tako, kot stojijo. Vedno. Je pa res, da so zdaj že predolgi in da bi si jih moral ostriči," je namignil dvakratni zmagovalec Toura, ki pri 23 letih lovi že svojo tretjo krono na najpomembnejši kolesarski dirki leta.

"Je to zelo aerodinamično, je to eno od vaših orožij?" je še zanimalo predstavnika sedme sile. "Ne bi rekel, je pa to poseben stil," je odvrnil Pogačar, ki sicer uporablja zaščitno čelado znamke Met.

Mimogrede, njegovi lasje imajo celo profil na Twitterju, ki pa je od oktobra 2021 neaktiven.

Preberite še: