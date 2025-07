Štirje ljudje so umrli v soboto zgodaj popoldne, ko je letalo strmoglavilo v bližini Walda v Pinzgauu v Avstriji. Umrli so trije moški in ženska, ki so bili po besedah ​​tiskovnega predstavnika najverjetneje Nemci. Letalo je vzletelo z letališča Oberschleissheim blizu Münchna na ogled mesta. Vreme je bilo v času nesreče ugodno.