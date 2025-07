V živo: Dvoboj PSG - Bayern zasenčila grozljiva poškodba Musiale

Chelsea in Fluminense sta prva polfinalista klubskega svetovnega nogometna prvenstva. Londončani so v četrtfinalnem obračunu premagali brazilski Palmeiras z 2:1, še en brazilski predstavnik Fluminense pa je z enakim izidom izločil savdski Al Hilal. Preostali dve četrtfinalni tekmi se igrata v soboto: PSG - Bayern München ob 18.00 in Real Madrid - Borussia Dortmund ob 22.00.

Ob koncu prvega polčasa je za vodstvo Fluminenseja z 1:0 zadel Martinelli. Zmago je potrdil Hercules. Foto: Reuters Za Fluminense, ki je v osmini finala izločil milanski Inter, sta na četrtfinalni tekmi v Orlandu zadela Matheus Martinelli (40.) in Hercules (70.), edini strelec pri Al-Hilalu, ta je osmini finala ugnal Manchester City, je bil Marcos Leonardo.

V Philadelphii je Londončane v vodstvo v 16. minuti popeljal Cole Palmer. Palmeiras je izenačil v 53. prek Estevaa, ki se bo po koncu klubskega prvenstva preselil prav k tokratnemu tekmecu, zmago pa si je Chelsea priigral bo avtogolu vratarja Wevertona v 83. minuti.

Prvi polfinalni par tako sestavljata Fluminense in Chelsea. Preostala četrtfinalna obračuna sta na sporedu v soboto zvečer, para pa sta evropska. Zmagovalec lige prvakov PSG se meri z münchenskim Bayernom, madridski Real pa proti Borussii iz Dortmunda. Na zadnjih štirih dvobojih med Parižani in Münchenčani v ligi prvakov, so vselej zmagali nogometaši Bayerna, tudi v minuli sezoni. Madričani so decembra v ligi prvakov Borussio premagali s kar 5:2.

V torek in sredo bosta v New Yorku na vrsti polfinala, finale pa bo prihodnjo nedeljo prav tako na MetLife stadionu v New Yorku.

Klubsko SP, četrtfinale:

Petek in sobota, 4. in 5. julij: