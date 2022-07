Kdo je po prvem tednu Toura zaslužil največ?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem tednu Dirke po Franciji so največ zaslužili v taboru Jumbo-Visme.

V prvem tednu Dirke po Franciji so največ zaslužili v taboru Jumbo-Visme. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Organizatorji Dirke po Franciji so objavili razpredelnico z denarnimi nagradami v prvem tednu Toura. Z več kot 82 tisoč evri zaslužka vodi Rogličeva Jumbo-Visma, medtem ko je s skromnimi 600 evrov na repu razpredelnice ekipa Astana-Qazaqstan.

Ekipe na Dirki po Franciji svoje račune krepijo z zmagami v posameznih etapah, uvrstitvami in posebnimi nagradami, ki jih prinašata vodstvo v posameznih razvrstitvah za belo (najboljši mladi kolesar), pikčasto (najboljši na gorskih ciljih), zeleno (najboljši po točkah) in rumeno majico vodilnega ter nagrada za najbolj borbenega kolesarja. Po vsaki etapi med prvih 20 kolesarjev, ki prečkajo ciljno črto, razdelijo 28.650 evrov, od tega največ, 11 tisočakov, dobi zmagovalec etape. Bonus prinašajo tudi prva tri mesta na letečih in gorskih ciljih.

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Največ so prvem tednu zaslužili (zneski bodo razdeljeni šele po koncu dirke) v ekipi Jumbo-Visma, kjer so zbrali 82.140 evrov, največ na račun dveh etapnih zmag njihovega motorja Wouta van Aerta.

Na drugem mestu so z več kot polovico manjšim izkupičkom (37.210 evrov) UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem na čelu, ki je v prvem tednu zabeležil dve etapni zmagi, že od začetka pa vodi v razvrstitvi najboljših mladih kolesarjev, od šeste etape pa tudi v skupnem seštevku dirke. Vsak dan v rumeni majici prinaša dodatnih 500 evrov, zelena majica pa 300 evrov.

Na tretjem mestu razpredelnice z zaslužki je ekipa Quick-Step Alpa Vinyl (30.520 evrov), na četrtem pa ekipa Ineos Grenadiers (23.780 evrov). Večino zaslužka v prvem tednu si je razdelilo 11 ekip od 22 na dirki, skupaj je to skoraj 350 tisoč evrov.

Celoten nagradni sklad je letos visok skoraj 2,3 milijona evrov, od tega zmagovalec dirke prejme 500 tisoč evrov, a je že tradicija, da večino nagrade razdeli med svoje moštvene kolege, športne direktorje in spremljevalce – maserje, mehanike, voznike in trenerje.

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Drugouvrščeni v skupnem seštevku dirke prejme 200 tisoč evrov, tretji sto tisoč evrov, denarne nagrade pa prejmejo tudi kolesarji nižje na lestvici. Vsak, ki bo prišel do cilja v Parizu, ki ga bo karavana dosegla v nedeljo, 24. julija, bo dobil dodatnih tisoč evrov, pri čemer prvih 19 kolesarjev dobi še bistveno več.

Nagradni sklad za posamezno etapo:



Etapna zmaga prinaša 11 tisočakov. Foto: Reuters 11.000 evrov 5.500 2.800 1.500 830 780 730 670 650 600 540 470 440 340 300 300 300 300 300 300 Nagradni sklad za končno uvrstitev:



Zmaga v skupni razvrstitve Dirke po Franciji je vredna pol milijona evrov, a zmagovalci že tradicionalno znesek razdelijo med moštvene kolege, trenerje in spremljevalce. Foto: Reuters 1. 500.000 evrov 2. 200.000 3. 100.000 4. 70.000 5. 50.000 6. 23.000 7. 11.500 8. 7.600 9. 4.500 10. 3.800 11. 3.000 12. 2.700 13. 2.500 14. 2.100 15. 2.000 16. 1.500 17. 1.300 18. 1.200 19. 1.100 20. in nižje uvrščeni 1000 evrov Končna razvrstitev najboljših po točkah: 1. 25.000 evrov, 1.500 za zmago na letečem cilju, 300 za dan v zeleni majici 2. 15.000 evrov, 1.000 za drugo mesto na letečem cilju 3. 10.000 evrov, 500 za tretje mesto na letečem cilju 4. 4.000 5. 3.500 6. 3.000 7. 2.500 8. 2.000 Končna razvrstitev najboljših na gorskih ciljih:



V pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih bo drugi tedne Toura začel Simon Geschke iz ekipe Cofidis. Foto: A.S.O./Charly Lopez 1. 25.000, 800 evrov za 1. mesto na cilju najtežje kategorije HC, 650 evrov za zmago na cilju 1. kat., 500 za zmago na cilju 2. kat., 300 evrov za zmago na cilju 3. kat., 200 evrov za zmago na cilju 4. kat., 300 za dan v pikčasti majici 2. 15.000 €450 €400 €250 3. 10.000 €300 €150 4. 4.000 5. 3.500 6. 3.000 7. 2.500 8. 2.000 Končna razvrstitev najboljših mladih kolesarjev: 1. 20.000 evrov, 300 za dan v beli majici, 500 za najboljšo uvrstitev v etapi 2. 15.000 3. 10.000 4. 5.000 Razvrstitev najboljših ekip: 1. 50.000 evrov, 2.800 za vodstvo v posamezni etapi 2. 30.000 3. 20.000 4. 12.000 5. 8.000 Nagrada za najbolj borbenega kolesarja: V 9. etapi letošnjega Toura je rdečo številko, nagrado za najbolj borbenega kolesarja, prejel Francoz Thibaut Pinot iz ekipe FDJ-Groupama. Foto: A.S.O./Charly Lopez Po etapi: 2000 evrov Po koncu dirke: 20 tisoč evrov Nagrada Henrija Desgranga pripade kolesarju, ki prvi prečka najvišjo točko Toura. Letos je to Col du Galibier z 2.642 metri nadmorske višine, ki bo del 11. etape, ta bo na sporedu v sredo, 13. julija. 5.000 evrov

Preberite še: