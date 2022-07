Brkati junak Toura navdušen nad nenavadnim darilom iz Danske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danska kolesarja Jonas Vingegaard in Magnus Cort Nielsen, prvi bo zmagovalec letošnje Dirke po Franciji, drugi pa je navduševal v lovu na pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih, sta bila deležna posebne časti: na Danskem so po njima poimenovali mladiča štorkelj.

Ime za mladi štorklji, ki sta se izvalili v Smedagerju, so Danci izbirali na telefonskem glasovanju.

Imeni Jonas in Magnus sta dobili levji delež glasov, 1.947 oziroma 68 odstotkov vseh glasov. Na drugem mestu sta bila s komaj 542 glasovi (19 odstotkov) Kaj in Andreja, na tretjem pa Oscar in Alma s 359 glasovi oziroma 13 odstotkov.

Danci so skupaj poslali 2.848 glasov, kar je še enkrat več kot lani, ko je glasovalo 1.477 ljudi.

Foto: zajem zaslona

Cort: To je izjemna čast

Magnus Cort, ki je zaradi pozitivnega rezultata testa na novi koronavirus Tour zapustil pred tednom dni, je bil, kot poročajo danski mediji, navdušen nad dejstvom, da bo ena od štorkelj nosila njegovo ime.

"To je izjemna čast," je bil hvaležen brkati Danec, ki je s svojo pojavo in izjemnimi športnimi predstavami na letošnjem Touru navduševal širšo kolesarsko javnost, še posebej pa je pod kožo zlezel Dancem, ki so Tour letos spremljali še bolj podrobno kot običajno. 109. izvedba Toura se je začela prav na Danskem, Danec je tudi kolesar, ki vodi oz. zdaj že lahko zapišemo, zmagal na dirki.

Cort je dejal, da je na družbenih omrežjih opazil domislice, češ da bi morali po njem poimenovati ulico ali mu postaviti spomenik, a še bolj imenitno se mu zdi, da zdaj štorklja nosi njegovo ime. "Zdaj sem dobil štorkljo in s tem sem kar zadovoljen," je Cort povedal v pogovoru za dansko televizijo TV SYD.

Samički bo ime Jonas Vingegaard. Foto: Reuters

Izbral je samčka z GPS-oddajnikom

Cort je lahko izbiral med samcem ali samičko, izbral pa je tistega, ki bo nosil GPS-oddajnik. Naključje je hotelo, da je bil to samček, kar se lepo sklada tudi s telesnimi značilnostmi obeh kolesarjev. Cort je s 183 cm in 59 kg težji od danskega kolesarskega dvojca, medtem ko ima Vingegaard pri 175 cm le 60 kilogramov. Samčku je tako ime Cort, samički pa Jonas.

"Zabavno se mi je zdelo, da poimenujemo žival, ki bo nosila GPS-oddajnik, saj bo zanimivo spremljati njen napredek."

Kdo ve, morda prileti tudi v Pireneje in jo bo Cort, ki živi v Andori, nekoč lahko spremljal s prostim očesom.

Preberite še: