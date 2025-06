BioBlitz: V Pomurju želijo v enem dnevu popisati čim več vrst

Radenci bodo 6. in 7. junija gostili edinstven dogodek: 24-urno akcijo dokumentiranja živalskih in rastlinskih vrst – BioBlitz Slovenija. Dogodek, ki bo potekal ob podpori mineralne vode Radenska Naturelle, bo ponudil pomemben vpogled v lokalno biotsko raznovrstnost in pomen njenega ohranjanja.

Foto: RADENSKA D.O.O.

Radenska Naturelle, katere zgodba se začne globoko pod zemeljsko površino in traja že 12 tisoč let, tokrat postavlja svojo naravno čistost tudi v širši kontekst – v kontekst zaščite okolja in ozaveščanja o njegovi pestrosti.

"Začetek vsake zgodbe izvira iz narave," pravi Marián Šefčovič, izvršni direktor Radenske. "Zato želimo naravi tudi vračati – z dogodki, kot je BioBlitz, ki nas opominjajo, kako bogat je svet okoli nas. Podpora raziskovalnemu dogodku lepo dopolnjuje našo skrb za okolje in okolico naših vrtin. BioBlitz Slovenija je pomemben korak pri njenem monitoringu, saj je uvid v floro in favno lokalnega področja zelo pomemben in dragocen kazalnik stanja okolja," je še poudaril Šefčovič in napovedal, da v Radenski že načrtujejo več podobnih pobud.

Narava pod lupo: koliko vrst lahko najdemo v enem dnevu?

Ideja o številčni oceni vrst, prisotnih v nekem koščku narave, ima že dolgo zgodovino. Od leta 1996 se pod imenom BioBlitz ali tudi Biodiversity Day izvaja v več kot 15 državah sveta, v Sloveniji pa je bila prvič izvedena leta 2017.

"Gre za 24-urni dogodek, ki nam ponudi dodaten vpogled v vrste, ki živijo na proučevanem področju. V Sloveniji imamo srečo, da imamo veliko odličnih strokovnjakov, ki svoj čas z veseljem namenijo takim raziskavam," je povedal biolog Nino Kirbiš, soorganizator dogodka BioBlitz Slovenija.

Foto: RADENSKA D.O.O.

Do danes je bilo s pomočjo več kot 280 entuziastičnih strokovnjakov zbranih že več kot 26 tisoč podatkov, ki bogatijo znanje o slovenski biodiverziteti. Intenzivno terensko delo vsako leto razkrije tudi "trofeje" oziroma primerke iz skupin, ki so slabše preučene. Lani je dogodek zaradi svojih dosežkov in sporočil prejel tudi nacionalno priznanje – slovensko nagrado Natura 2000 v kategoriji Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000.

Spoznajmo podatke, ki jih nudi narava

Organizatorji dogodka, ki bo potekal 6. in 7. junija v Radencih, pričakujejo več kot 80 raziskovalcev iz več kot 30 različnih institucij, ki se dogodka redno udeležujejo kot prostovoljci. Vse zbrane podatke bodo javno objavili v lani vzpostavljenem državnem informacijskem sistemu za naravo – NarcIS.

Foto: Marta Jakopič / Radenska d.o.o.

"Izsledki naših dogodkov so sicer omejeni, a so kljub temu pomemben signal, da je poznavanje biodiverzitete pomembno in potrebno. Zato se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljcem in podpornikom projekta, ki prepoznavajo in razvijajo njegov potencial," je povedal Damjan Vinko, soorganizator dogodka.

Stoodstotno naravno čista Negazirana naravna mineralna voda najvišje kakovosti že tisočletja nastaja v osrčju idilične pomurske ravnine. Po hidrogeoloških raziskavah je starost podzemnega vira, iz katerega se danes črpa voda, ki jo poznamo pod imenom Radenska Naturelle, ocenjena na 12 tisoč let. Izvir se napaja s pronicanjem vode skozi skoraj neprepustne zemeljske plasti, pri čemer se prečisti in obogati z minerali. Voda je v zaščitenem podzemnem viru varna pred onesnaženjem, ki so mu izpostavljene površinske vode.

Foto: RADENSKA D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je RADENSKA D.O.O.