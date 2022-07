Goljufanje s kondomom se vodilnemu na Dirki po Franciji ni posrečilo

V kolesarskem svetu so postorili veliko, da so se zoperstavili uživanju prepovedanih snovi, ki je v preteklosti omadeževalo zelo priljubljen šport. Leta 1978 je na primer belgijski kolesar Michel Pollentier poskušal prelisičiti odgovorne pri kontroli dopinga na nenavaden način.

Pisal se je 16. julij 1978, ko je bila na dirki Tour de France na sporedu gorska etapa s ciljem na legendarni Alpe d'Huez, ki je bil tudi del letošnje trase Dirke po Franciji.

Najhitreje je na smučarsko središče prikolesaril Belgijec Michel Pollentier. Z zmago je oblekel rumeno majico vodilnega, a je bil čez nekaj ur diskvalificiran.

Pred dopinško kontrolo na hitro še v hotel

Michel Pollentier po zmagi v 16. etapi Toura leta 1976. Zmago je nazdravljal skupaj z moštvenim kolegom Freddyjem Maertensem (desno). Foto: Guliverimage Njegov zmagoviti pohod se je končal po dopinški kontroli po etapni zmagi. Belgijec, ki je leto prej zmagal na Giru d'Italia, je prišel na dopinško kontrolo s kondomom z urinom tretje osebe, saj ta urin ni vseboval prepovedanih substanc. Pollentier naj bi šel pred odhodom na dopinško kontrolo v hotel, si oblekel majico z dolgimi rokavi in si pod pazduho spravil kondom.

Ukana se mu ni posrečila, saj je zdravniško osebje od njega zahtevalo, da dvigne majico. Na koncu se je izkazalo, da je kondom nosil pod pazduho. Nemudoma so ga izključili z dirke, mu slekli rumeno majico, njegovi dosežki pa so izgubili kredibilnost.

Zaradi prepovedanih snovi imel težave po karieri

Kljub vsemu je še naprej dirkal in leta 1980 osvojil Dirko po Flandriji, dve leti pozneje pa je bil na Vuelti skupno drugi.

Foto: Guliverimage

Po karieri je ustanovil podjetje in postal lastnik trgovine z avtomobilskimi pnevmatikami. Prav tako je ustanovil kolesarsko šolo. V enem izmed podrobnejših člankov je priznal, da je imel zaradi jemanja nedovoljenih poživil težave po koncu kariere in je moral celo na zdravljenje. "Nikoli nisem skrival, da sem tri tedne preživel pod nadzorom dr. Dejonckheereja na kliniki St-Joseph v Ostendeju in da sem po zdravljenju ostal pod njegovim nadzorom še dve leti. Zakaj bi to skrival? Iz takšnega položaj je težko priti brez pomoči zdravnika."