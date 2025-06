Vremensko opozorilo: danes se lahko zgodi vse #animacija

Po zatišju pred slabim vremenom nas danes znova čaka sprememba. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti in nastanejo lahko plohe in nevihte. Bo pa čez dan še vedno precej toplo, termometri se bodo povzpeli do 25 stopinj Celzija. V nadaljevanju vam razkrijemo, do kdaj bo vztrajalo spremenljivo vreme.

Zaradi oblačnosti, ki se bo pojavila sredi dneva in popoldne, lahko predvsem v severni Sloveniji pričakujemo plohe in nevihte.

"Popoldne bodo že tretji dan zapored nevihte prisotne v sosednji Avstriji, kjer pričakujemo razvoj močnih neviht (tudi supercelic), ki se bodo pomikale proti vzhodu. V zgodnjem popoldnevu se lahko ob meji s Slovenijo razvije močnejša nevihta, ki se bo pomikala prek Prekmurja na madžarsko stran," so o vremenskem dogajanju zapisali v objavi na profilu Neurje.si na Facebooku.

Ponoči dež večinoma povsod

Zvečer in v prvem delu noči se bodo plohe in nevihte prehodno razširile nad večji del Slovenije. V drugem delu noči bodo padavine postopno ponehale in začelo se bo jasniti. Po nekaterih nižinah se bo proti jutru pojavila megla.

Sreda se bo sprva začela z nekaj jasnine, nato pa bo čez dan spremenljivo oblačno. V popoldanskem času so znova mogoče plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo med 19 in 25 stopinjami Celzija.

Marsikje nad trideset

Od srede bo temperatura predvsem v vzhodni Sloveniji spet okoli 30 stopinj Celzija. "Najbolj vroč dan bo verjetno sobota, ko bo marsikje po nižinah stopinja ali dve nad trideset," so napovedali pri agenciji za okolje (Arso).

V nedeljo zvečer ali v noči na ponedeljek nas bo verjetno prešla hladna fronta, ki bo za dan ali dva prinesla osvežitev.

Še bo pihalo

Ker bomo vse do konca tedna pod vplivom jugozahodnih vetrov, ki bodo prinašali suh in zelo topel zrak z območja Sredozemlja in severne Afrike, bodo dnevi precej vetrovni.

Kot so izpostavili pri Arsu, bo vreme idealno za sušenje sena. Foto: Ana Kovač

"Hladna fronta bo valovila severno od glavnega grebena Alp. Dovolj blizu bo, da bodo danes in jutri v severni Sloveniji možne posamezne plohe in nevihte, a tudi na teh območjih bo marsikje ostalo suho," so pri Arso še zapisali v ponedeljkovi objavi na družbenem omrežju Facebook.

V petek čez dan se bo od zahoda zjasnilo. V soboto bo pretežno jasno. Iz dneva v dan bo topleje.

A že v nedeljo se nam lahko približa hladna fronta in verjetnost za padavine se bo povečala.

Izkoristite lepo vreme, vsak dan bo nekaj sprememb. Foto: Shutterstock