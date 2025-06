Poletje je tu! Kako dolgo še? #animacija

Začetek meteorološkega poletja letos ni razočaral. Temperature so se ta konec tedna povzpele do 30 stopinj Celzija, ponekod še višje. Visoke temperature bodo vztrajale še naprej, predvsem severne kraje države pa bo lahko nekoliko ohladila kakšna nevihta.

Danes bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Podobno vreme nas čaka tudi v torek, ko bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti s posameznimi plohami ali nevihtami v severni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo za malenkost nižje – gibale se bodo od 23 do 29 stopinj Celzija.

Sredi tedna pričakujemo okrepljen jugozahodnik, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske in Prekmurja. Vreme bo še naprej večinoma sončno s spremenljivo oblačnostjo.

Na vremensko občutljivejše ljudi bi lahko nekoliko vplivala povečana toplotna obremenitev.

Razmeroma hladen in ponekod deževen maj, ki je bil hladnejši od dolgoletnega povprečja in z izjemo Portoroža tudi manj osončen, se je umaknil poletno obarvanemu juniju, kar se že krepko pozna tudi na temperaturah morja. V Kopru so morju zjutraj namerili že prijetnih 23 stopinj Celzija.

Tudi Blejsko jezero se je že segrelo na 20 stopinj, medtem ko je Bohinjsko s 15 stopinjami Celzija trenutno še namenjeno plavanju pogumnejšim.