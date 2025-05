Bo mokra Zofka potrdila svoj sloves?

Danes goduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi "mokra" ali "poscana Zofka". Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci po jasnem in toplem dopoldnevu za popoldne napovedujejo, da se bo od severa pooblačilo.

Ledeni možje so ta teden od ponedeljka do srede poskrbeli tudi za nekaj svežih temperatur, a večja ohladitev je še pred nami, pri čemer pa nevarnosti pozebe sadnega drevja ni.

"Danes pričakujemo precej spremenljivo vreme. Zjutraj in dopoldne bo še precej sončno, popoldne pa se bo že čutil vpliv hladne fronte, ki nas bo od severa prešla in pričakujemo plohe in nevihte, da se bodo začele pojavljati najprej na severu, potem pa tudi na jugu. Zapihal bo kar okrepljen severni veter, ki bo prinesel ohladitev," je za STA povedal prognostik na Agenciji RS za okolje Blaž Šter. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja.

🌬️Ob prehodu fronte bodo popoldne predvsem na vzhodu Slovenije možni močnejši sunki vetra severnih smeri. Ob morju bo zvečer zapihala šibka do zmerna burja. Ohladilo se bo.



Po napovedih se lahko danes popoldne ohladi tudi za 10 stopinj. Pred tem bodo namreč temperature razmeroma visoke, tudi do 25 stopinj Celzija.

Bolj sveže kot toplo

Ponoči bodo padavine ponehale. "V petek se bo ozračje umirilo in čaka nas potem bolj sveže jutro in tudi naslednji dnevi bodo bolj sveži kot topli. Temperature bodo zjutraj tudi okoli pet stopinj, čez dan pa nekje do največ 20. V petek bo najhladnejši dan, ko bodo temperature tam okoli 16 stopinj," je povedal Šter.

Vreme bo konec tedna sicer še naprej spremenljivo. Plohe in nevihte se bodo znova začele pojavljati v soboto popoldne, pa tudi v nedeljo bodo še nekoliko bolj pogoste. "Tako da nas čakajo bolj nestanovitni dnevi," je sklenil Šter.