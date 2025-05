Končno dobra novica o vremenu: termometri bodo poskočili #animacija

Na zadnji majski delovni dan nas bo čez dan že precej grelo, termometri se bodo po napovedih lahko dvignili na od 26 do 30 stopinj Celzija, je napovedala Veronika Hladnik, dežurna meteorologinja pri agenciji za okolje.

V soboto je lahko še kakšno stopinjo topleje, čez dan tudi 31 stopinj Celzija, enako v nedeljo in ponedeljek.

Pred nami topel prihodnji teden, a ...

"Vreme bo dokaj stabilno tudi v prihodnjem tednu, a verjetno brez popoldanskih ploh zaradi razvitosti ozračja ne bo šlo," je dejala Hladnik.

Dodala je, da bodo temperature ostale med 25 in 30 stopinjami Celzija.

Nič posebej nenaveden maj

Čeprav je maja precej deževalo, s pogostimi plohami in nevihtami, mesec ni posebej izstopajoč, je še povedala Hladnik. "Na ravni države so nekateri predeli Slovenije dobili manj padavin, kot je običajno, drugi več. Maja so pogoste krajevne padavine in ta raznolikost padavin je zelo velika. Tudi kar zadeva temperature, smo nekje blizu povprečja," je dejala.

Spomnimo, začetek maja je bil zelo topel, sredina nekoliko hladnejša, konec meseca pa bomo očitno znova imeli tople dneve.

Prejšnji teden je ponekod v Sloveniji klestila tudi toča. Foto: Neurje.si/Doroteja Paurič

V Španiji 40 stopinj Celzija

Konec tedna pričakujejo visoke temperature tudi na Pirenejskem polotoku. "Verjetno bodo temperature dosegle blizu 40 stopinj Celzija, kar sicer za njih ni tako nenavadno. Že maja so imeli kakšen dan zelo visoke dnevne temperature," je dodala Hladnik.

Na južni polobli bo toplo, napoveduje meteorologinja. Foto: Shutterstock

Vsak dan bo stopinjo višje

Po precej mokrem in hladnem maju je z začetkom junija pred nami meteorološko poletje in vsak dan bo postopno topleje.

Dolgoročna napoved za junij prinaša normalne temperature in stabilnejše razmere v osrednji Evropi.

Julij in avgust bosta nadpovprečno topla nad precejšnjim delom celine.