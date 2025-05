Izkoristite dopoldansko sonce, zatem prihajajo padavine

Marsikje po državi smo se prebudili v megleno jutro. Dopoldne se bo zjasnilo, sredi dneva in popoldne bodo mogoče kratkotrajne plohe, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Temperature se bodo gibale od 14 do 18 stopinj Celzija, na Primorskem nekaj stopinj več.

Dobro jutro, danes bo delno sončno z jutranjo meglo. Sredi dneva in popoldne bodo možne manjše plohe. Jutri bo sprva sončno, popoldne se bo prehodno pooblačilo.

Na Notranjskem temperature pod lediščem

Tudi v nedeljo zjutraj bo mogoča kratkotrajna megla, čez dan bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne se bo od severozahoda zmerno pooblačilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 9, v mraziščih na Notranjskem malo pod 0 stopinj Celzija. Čez dan se bodo temperature gibale med 17 in 21 stopinj Celzija.

Spremenljivo vreme v začetku tedna

V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Spremenljivo, skoraj aprilsko vreme se bo nadaljevalo tudi v torek. Postopoma se bo otoplilo, še napovedujejo na Arsu.