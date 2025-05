Danes smo se prebudili v izredno hladno jutro za ta čas. Marsikje so se temperature približale ledišču, ponekod je nastala tudi slana. Temperature se počasi zvišujejo, najvišje dnevne bodo od 17 do 21 stopinj Celzija, pravijo na agenciji za okolje (Arso).

Marsikje po državi so se zjutraj temperature gibale okoli ničle, kar je za konec meseca maja precej nenavadno. Kot so pojasnili na strani Meteoinfo na družbenem omrežju Facebook, je hladno jutro posledica izrazite hladne fronte, ki je v noči na 23. maj prešla naše kraje in prinesla občutno hladnejši zrak. Tako nizkih temperatur konec maja ni bilo že nekaj let, še dodajajo.

Glede na podatke meteoroloških postaj Arsa so v Slovenj Gradcu zjutraj namerili stopinjo nad ničlo, 2,8 stopinje Celzija je bilo v Celju, stopinjo več pa na brniškem letališču.

Čez dan se bo postopoma ogrelo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Popoldne se bo pooblačilo, največ oblačnosti bo v severni Sloveniji.

Začetek tedna v oblakih, v sredo nekoliko več sonca

Tudi začetek tedna bo oblačen, sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje bodo sicer nekoliko višje kot danes, in sicer od 5 do 11 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo do okoli 20 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami, v sredo gre pričakovati sončno, suho in toplejše vreme.