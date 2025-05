Nad nami fronta, ki bo konec tedna prinesla takšno vreme #animacija

Po napovedi Andreja Velkavrha, dežurnega meteorologa pri agenciji za okolje, so pred nami lepi in topli dnevi, razveselilo nas bo tudi več sonca. Še posebej naj bi se segrelo v nedeljo. Čeprav že dolgo ni bilo tako toplo, predvidene temperature za to obdobje sicer ne bodo nič posebnega. Velkavrh je za Siol.net razkril še vreme za prihodni teden, posebej pa je opozoril na previdnost v gorah, kjer bo vreme bolj spremenljivo in kjer je, kljub skorajšnjemu začetku poletja, še veliko nevarnih snežišč.

Čez srednjo Evropo se danes pomika topla fronta, ki se bo bolj izrazila v soboto. Dan bo topel in sončen, termometri se bodo ponekod v Sloveniji, predvsem v nedeljo, dvignili do 30 stopinj Celzija.

"Ne bodo pa temperature presegle 30 stopinj Celzija, tako da pogojev za kakšno vročino ne bo," je povedal Andrej Velkavrh.

Predvsem v soboto je nekaj možnosti za popoldansko nevihto ali ploho, vendar bolj v gorskem svetu, je dodal.

Prihodnji teden bolj razgiban

V prvi polovici prihodnjega tedna bodo dnevne temperature spet malenkost nižje, okoli 28 stopinj Celzija. Ob koncu tedna se bo znova ogrelo in ponovno bi lahko imeli temperature okoli 30 stopinj Celzija.



"Ampak do takrat je še dovolj časa za napovedi, čaka pa nas sončno in precej toplo vreme. V začetku tedna, v ponedeljek in torek, predvsem v severni Sloveniji pričakujemo kakšno popoldansko ploho ali nevihto, torej nekaj nestabilnosti v ozračju bo. Velja pa to bolj za severne kraje in gorski svet," je še dejal Velkavrh.

Maj podpovprečen

Povprečna temperatura letošnjega maja bo skoraj zagotovo ostala malenkost pod povprečjem, čeprav je pred nami topla sobota, je še pojasnil Velkavrh.

Tudi količina padavin, čeprav se nam je maj zdel precej moker, je bila pod povprečjem.

"Vendarle ni bilo obilnejših padavinskih dogodkov, če gledamo osrednjo Slovenijo. V Bovcu in Posočju pa je bilo precej bolj namočeno in tam so prejeli skoraj dvakratno količino siceršnjih pričakovanih padavin za maj. Če gremo bolj na vzhod, so imeli primanjkljaj, a spet kakor kje. Tam so za ta letni čas bolj običajne nevihte. Razlike po Sloveniji so od kraja do kraja kar precejšnje," je iztekajoči mesec opisal dežurni prognostik.

Lepo vreme vabi v hribe, ampak ...

V hribovitem svetu bo v prihodnjih dneh dokaj sončno, so pa že v soboto, bolj na območju Julijskih Alp, mogoče popoldanske plohe, podobno tudi v ponedeljek in torek.

"Predvsem bi pa omenil, da je v visokogorju še kar precej snežišč, in glede tega je res treba biti previden in imeti opremo, ki je potrebna za take razmere," je za Siol.net pogovor sklenil Velkavrh.