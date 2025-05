Ivica Kostelić pravi: "Kot športnik sem se vedno zanašal na pravilno hidracijo"

Človeško telo je sestavljeno iz od 60 do 70 odstotkov vode. Ta skrbi za uravnavanje telesne temperature, prenos hranil in kisika, odstranjevanje toksinov, pravilno delovanje organov ter zdravje kože, las in zob. Brez zadostne hidracije tudi naše mentalne sposobnosti upadejo, imunski sistem oslabi, regeneracija se upočasni.

Ko smo fizično aktivni, ko se potimo ali smo izpostavljeni vročini, so potrebe po hidraciji še večje. Takrat navadna voda pogosto ni dovolj – telo potrebuje več. Potrebuje pametno, funkcionalno rešitev.

Foto: Getty Images

Hidra – naravna funkcionalna pijača nove generacije

Tu nastopi Hidra – funkcionalna pijača, razvita v Zagrebački pivovari, narejena na osnovi ječmena in obogatena z naravnimi sestavinami ter vitamini skupin B, C in E. Brez umetnih sladil. Brez kompromisov.

Primerna je za vse – profesionalne športnike, rekreativce in vse, ki želijo ostati zbrani, hidrirani in v formi čez dan. Zdrava alternativa gaziranim pijačam, brezalkoholna, osvežilna in učinkovita. Prava sopotnica za vroče poletne dni, ko telo izgublja tekočino še hitreje in potrebuje več kot le kozarec vode.

Foto: Ahac d.o.o.

Ivica Kostelić: "Hidra me spremlja vedno – na poti ali doma"

Legendarni smučar Ivica Kostelić, dolgoletni ambasador blagovne znamke Hidra, zaupa tej pijači vsak dan:

"Kot športnik sem se vedno zanašal na pravilno hidracijo za doseganje rezultatov in hitro okrevanje. Hidra je postala ključni del moje dnevne rutine – pomaga mi ostati hidriran in zbran, ne glede na to, ali treniram ali uživam v prostem času."

Kostelić ni samo športna ikona, ampak tudi zvest zagovornik aktivnega življenjskega sloga. Danes, ko ni več vsak dan na snegu, svoj čas deli med športne projekte, družino in naravo – in Hidra je še vedno z njim. Kot pravi sam: "Ni pomembno, ali sem v gibanju ali počivam. Pomembno je, da telesu dam, kar potrebuje."

Foto: Shutterstock

Nova kampanja – nova embalaža, ista kakovost

Foto: Ahac d.o.o. Hidra letos stopa v poletje z osveženo podobo – sodobno oblikovana embalaža, prvič tudi v priročnih pločevinkah, prinaša še več praktičnosti. Na voljo sta dva okusa: Hidra ISO in Hidra UP, oba zvesta preverjeni formuli za podporo hidraciji, regeneraciji in odpornosti.

Hidra ISO

Izotonična pijača z 0,0 odstotka alkohola in lahkim okusom limone vsebuje le 15 kalorij na sto mililitrov. Narejena je iz naravnega sadnega soka, ječmenovega slada in nežne note hmelja. Idealna je za vse, ki se redno ukvarjajo s športom in potrebujejo hitro in učinkovito rehidracijo.

Foto: Ahac d.o.o. Hidra UP

Osvežilna kombinacija pomaranče, limone in limete z dodatkom ječmenovega slada. Ima zelo malo kalorij, a velik učinek. Vsebuje magnezij in vitamine C, B6, B5 in B3 – za zmanjšanje utrujenosti in podporo telesni energiji.

Foto: Shutterstock

Ko si v gibanju – in tudi, ko nisi

Slogan nove kampanje odlično povzame filozofijo izdelka: Hidra ni rezervirana le za športne napore. Primerna je za vsak dan. Za vsakega. V gibanju ali pri počitku. Hidracija je ena najbolj podcenjenih, a osnovnih navad zdravega življenja.

Današnji potrošniki postajajo vedno bolj ozaveščeni. Po pandemiji kar 60 odstotkov ljudi bolj skrbi za svoje zdravje, 63 odstotkov jih natančneje preverja, kaj vnašajo v telo. Hidra odgovarja na ta trend – naravno, brez umetnih dodatkov, učinkovito.

Primerna za šport in prosti čas,

naravna alternativa sladkanim sokovom,

brezalkoholna, osvežilna, funkcionalna.

Foto: Unsplash