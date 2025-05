Nahrani svojo formo – z okusom in stilom Slim&Fit

Ko pridete domov utrujeni, lačni in brez ideje, kaj bi jedli, je dobro imeti nekaj, na kar se lahko zanesete. Slim&Fit izdelki Perutnine Ptuj so tu ravno za take trenutke – kakovostna perutninska osnova, bogata z beljakovinami, malo maščobami in okusom, ki ni "dieten", ampak resnično poln in dober. Nova embalaža, enaka kakovost, še bolj privlačen razlog za zdrav prigrizek. Slim&Fit Perutnine Ptuj je pravi odgovor na vprašanje: "Kako hitro in okusno potešiti malo lakoto?"

Narezke boste našli v novi, sveži embalaži, ki takoj pove, kaj dobite. Zelena barva označuje piščančje izdelke, oranžna puranje – hitro prepoznate, hitro izberete. Pa ne gre le za videz – ideja je jasna: kakovosten izdelek za ljudi, ki hočejo jesti bolj pametno, brez zapletanja.

Ni samo za športnike

Veliko ljudi Slim&Fit takoj poveže s fitnesom in mišicami – kar je logično, saj vsebujejo tudi do 30 gramov beljakovin na sto gramov. A to ni cela zgodba. To je narezek za vse, ne samo za navdušene športnike.

Vesele ga bodo mame : Otroci so nenehno lačni in vi ste vedno v iskanju česa hitrega, a hranilnega? Slim&Fit narezek je super za šolske sendviče ali hitri obrok med popoldanskimi aktivnostmi. Brez nepotrebnih dodatkov, z znanim poreklom in preverjeno kakovostjo. Mama mirna, otroci siti.

: Otroci so nenehno lačni in vi ste vedno v iskanju česa hitrega, a hranilnega? Slim&Fit narezek je super za šolske sendviče ali hitri obrok med popoldanskimi aktivnostmi. Brez nepotrebnih dodatkov, z znanim poreklom in preverjeno kakovostjo. Mama mirna, otroci siti. Nahranil bo študente: Nimate časa (ali volje) kuhati vsak dan? Slim&Fit reši stvar. Rezina ali dve z malo sira in kruha, pa imate uravnotežen obrok. Lahko tudi direktno iz embalaže med učenjem – brez greha in brez slabe vesti.

Nimate časa (ali volje) kuhati vsak dan? Slim&Fit reši stvar. Rezina ali dve z malo sira in kruha, pa imate uravnotežen obrok. Lahko tudi direktno iz embalaže med učenjem – brez greha in brez slabe vesti. Za vse, ki jih običajna malica že dolgočasi: Nekaj konkretnega za malico, ne da bi posegli po mastnem bureku ali nezdravem sendviču iz avtomata? Slim&Fit prsi s poprom ali dimljene so polnega okusa in vas dejansko nasitijo. In ja – tudi če vam ni vseeno, kaj pokaže tehtnica, boste s tem ostali na pravi poti.

Foto: Shutterstock

Okus, ki ni kompromis

Ne glede na to, ali ste za klasične okuse ali radi poskusite kaj novega – v ponudbi Slim&Fit je nekaj za vsakogar. Klasičen, s šparglji, s papriko in čilijem ali piščančja mortadela – za tiste, ki radi zamenjajo rutino z novim okusom. Dodate v solato, zavijete v tortiljo, položite na popečen kruh – možnosti je ogromno.

Na spletni strani Perutnine Ptuj vam predlagajo dva recepta:

Za okusno uravnotežen začetek dneva: pomladna jajčna omleta ali začinjen sendvič Kombinacija jajc in špargljev se vsako pomlad znajde na Foto: Perutnina Ptuj naših jedilnikih, zato vsekakor poskusite okusno jajčno omleto s Slim & Fit piščančjimi prsmi s svežimi šparglji. V posodi umešajte jajca z malo mleka, nato pa vse skupaj dobro stepite z vilicami ali – še bolje – s paličnim mešalnikom. Ponev dobro segrejte in vlijte umešana jajca. Na polovico omlete naložite sir, piščančje prsi Slim & Fit s svežimi šparglji, solato in koščke paradižnika. Nato omleto prepolovite, popecite na obeh straneh in uživajte v svežih pomladnih okusih. Foto: Perutnina Ptuj Če pa ste že v zgodnjih jutranjih urah pripravljeni na malo bolj drzne in posebne okuse, morate poskusiti ta pregrešno dober sendvič s piščančjimi prsmi Slim & Fit Pepperito z okusom rdeče paprike in čilija. Najprej popecite dva kosa kruha (po lastni izbiri), vmes pa iz majoneze, limonovega soka, timijana in drobnjaka pripravite omako. Omako namažite še na topel kruh in ga obložite z nekaj rezinami Slim & Fit Pepperito, na tanko narezanim kuhanim jajcem in solato. Pokrijte z drugim kosom kruha in takoj postrezite.

Foto: Shutterstock

Zakaj Slim&Fit? 13 gramov beljakovin/sto gramov – za dolgotrajno sitost

– za dolgotrajno sitost Le 98 kalorij in dva grame maščobe – uravnoteženo in lahkotno

– uravnoteženo in lahkotno Vitamini in minerali – E, B6, B12, železo, kalij … podpora imunskemu sistemu in dobremu počutju

– E, B6, B12, železo, kalij … podpora imunskemu sistemu in dobremu počutju Izdelano v regiji – kakovostna perutnina s sledljivim poreklom iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in BiH

Na kratko: preprosto, zdravo, okusno

Ni treba preštudirati prehrane, da bi se dobro prehranjevali. Slim&Fit je izbira za vse, ki cenijo dober okus in zdravo telo – ne glede na to, ali ste ravno prišli z ure joge ali pa vas čaka kup neodgovorjenih elektronskih sporočil. Z novo podobo je še bolj jasno, kaj dobite: kakovost, ki vam ne vzame časa – temveč vam ga da.