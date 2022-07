Caleb Ewan (Lotto Soudal) je na letošnji Dirki po Franciji ostal praznih rok. Ni mu uspelo doseči niti ene etapne zmage, za nameček se je dvakrat precej neprijetno srečal z asfaltom. Najprej v 5. etapi, ko je zadel ob isto zaščitno balo sena kot Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki se je pri padcu huje poškodoval (še vedno ni znano, kako resna je njegova poškodba), nato je padel še v 13. etapi.

Mučil se je tudi v gorskih etapah, ko je bil edini cilj preživetje in beg pred "metlo" oz. časovno zaporo, da bi lahko na etapah, namenjenih sprinterjem, pokazal, kaj zna, a je tudi na teh ostal praznih rok.

Caleb Ewan is the real Lantern Rouge and did it on purpose. Look at the ads on his shirt LOL pic.twitter.com/c0ymOtzdKc