Vingegaard osrednji junak, zaključni prestiž Philipsenu

Dirka po Franciji, 21. etapa (Pariz, La Défense Arena–Pariz, Elizejske poljane, 115,6 km)

Cilj - V ciljnem šprintu je imel največ moči Jasper Philipsen, kar je njegova druga etapna zmaga na letošnjem Touru. Skupni zmagovalec je postal Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar je osovjil končno drugo mesto.

Vrstni red 21. etape

1. Jasper Philipsen

2. Dylan Groenewegen

3. Alexander Kristoff

4. Jasper Stuyven

5. Peter Sagan

3 km do cilja - Spet so v igri za zmnago šprinterji.

6 km do cilja - Tadej Pogačar navija tempo. Poizkusil je s skokom.

7 km do cilja - Začel se je zadnji krog. Pričakuje se zanimv zaključek šprinterjev.

10 km do cilja - Glavnina bo ujela naslednje tri ubežnike. Kolesarji bodo kmalu začeli zadnji krog.

Foto: A. S. O. 26 km do cilja - Zdaj je v begu spet pet kolesarjev (Olivier Le Gac , Antoine Duchesne, Doull, Rutsch inSchachmann) in imajo 23 sekund prednosti.

41 km do cilja - Med peterico ubežnikov je tudi Slovenec Jan Tratnik (Bahrain-Victorious).

🏁 It's the first passing of the line and we see the first attacks!



🏁 Premier passage de la ligne et les premières attaques !#TDF2022 pic.twitter.com/UOYLBXpJoX — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

45 km do cilja - Napadi se vrstijo, vendar so bili do zdaj vsi nevtralizirani.

54 km do cilja - Začela se je akcija. Nič več počasne vožnje. Zdaj je v igri etapna zmaga.

🏁 It's the first passing of the line and we see the first attacks!



🏁 Premier passage de la ligne et les premières attaques !#TDF2022 pic.twitter.com/UOYLBXpJoX — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

70 km do cilja - "Zelo sem lahko zadovoljen. Skušali smo zmagati, vendar smo lahko ponosni na drugo mesto in tri etapne zmage. Te so na Touru vselej posebne. Prva je bila tri leta nazaj. Ko sem letos osvojil prvo, je bilo nekaj, kar ne morem opisati. Zato je dirkanje tako lepo," je pred današnjo etapo dejal slovenski šampion Tadej Pogačar.

72 km do cilja - Nesojeni zmagovalec v točkovanju za gorske cilje Simon Geschke je bil kot prvi na edinem gorskem cilju v današnji etapi Cote du Pave des Gardes in prejel točko. Sedem točk mu je zmanjkalo, da bi bila pikčasata majica dejansko njegova. Danes jo sicer nosi, ker ima Jonas Vingegaard, ki je bil najboljši na gorskih ciljih, že rumeno majico za najboljšega na dirki.

74 km do cilja - Kolesarji Jumbo-Visme nazdravljajo s penino. V svojih vrstah imajo zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda in v zeleni majici Wouta van Aerta.

🥂 The traditional flute of champagne



🥂 La traditionnelle coupe de champagne des vainqueurs.#TDF2022 pic.twitter.com/GYeiyHvfS1 — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

85 km do cilja - Sobotni kronometer Jonasa Vingegaarda in njegovo veliko zmagoslavje si je po TV ogledala tudi danska kraljica.

Vil fremover kun reagere på titlen “kongelig hofleverandør” 🇩🇰 pic.twitter.com/Uhet7FRqNW — Dennis Ritter (@RitterTV2) July 23, 2022

89 km do cilja - Ni še čas, da se tudi zadnji dan začne tekma. Na Touru se še vedno pozira.

🤩 Team work makes the dream work 🤩@JumboVismaRoad riders don't forget their 3 friends who didn't make it to Paris.



Les coureurs @JumboVismaRoad n'oublient pas leurs 3 équipiers qui n'ont pas rejoint Paris. #TDF2022 pic.twitter.com/lymqEgnHVh — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

102 km do cilja - V zadnji etapi poteka parada šampionov. Najboljši se slikajo in bodo imeli spomin za vse čase.

113 km do cilja - Kmalu po začetku današnje etape se je zgodila nepričakovana akcija. Ko so vse majice pozirale v ospredju, je zeleni Wout van Aert skočil. Za njim je šel sprva beli Tadej Pogačar in nato še rumeni Jonas Vingegaard. A je bilo jasno, da je bilo to le za zabavo, hkrati pa so z nasmeški na obrazih pokazali, da med njimi vlada prijateljski odnos.

💚🤍💛 Boom! @WoutvanAert on the attack! He is followed by @TamauPogi and Jonas Vingegaard! 😂



💚🤍💛 A l'image de tout ce #TDF2022, des attaques fusent dés le départ ! @WoutvanAert attaque, suivi par @TamauPogi et Jonas Vingegaard ! 😂 pic.twitter.com/k4v69K4i5h — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

16.30 – Začela se je zadnja etapa na Dirki po Franciji. V zraku je le še vprašanje, kdo bo zmagovalec današnje etape, sicer pa je jasno, da je lastnik rumene majice Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar je osvojil drugo mesto.