Belgijski zvezdnik nejevoljen: To je res ušivo vprašanje

Na enako vprašanje, torej, ali lahko zaupamo dominantni predstavi ekipe Jumbo-Visma na tem Touru, in izjavi Vingegaarda, da je ekipa povsem "čista", je Wout van Aert, odgovoril precej odrezavo: "Nimam besed za tako vprašanje. To je res ušivo vprašanje, ki se pojavi vedno, ko kdo zmaga," je bil nejevoljen Belgijec, ki je na letošnjem Touru zmagal v treh etapah, zlahka oblekel in obdržal zeleno majico najboljšega po točkah in si za nameček prislužil še rdečo številko za najbolj borbenega kolesarja.

"Ni mi všeč, da moramo kar naprej odgovarjati na taka vprašanja"

"Torej, ker tekmujemo na taki ravni, se moramo braniti?" je nadaljeval v napadalnem slogu in hitel s pojasnjevanjem. "Zelo trdo smo garali za to, kar smo dosegli. Kolesarstvo se je spremenilo in ni mi všeč, da moramo še vedno kar naprej odgovarjati na taka vprašanja. Redno opravljamo dopinška testiranja, ne samo na Dirki po Franciji, ampak tudi doma. Nismo prišli na dirko kar od nikjer," se je jezil van Aert, ki je pozneje sicer poskušal popraviti vtis.

Dejal je, da mu ni bil všeč način, na katerega je bilo vprašanje zastavljeno, češ da je bilo zastavljeno v smislu namigovanja, da on ali ekipa ne delujeta v smeri ničelne tolerance do dopinga.

