Še en ganljiv moment na letošnjem Touru: Švicar prosil tekmeca za požirek #video

Na letošnji Dirki po Franciji so bili že nekajkrat priča izjemnim športnim potezam, ki so hkrati tudi izjemna lekcija mladim, da je tudi v svetu gladiatorstva možno prijateljstvo in pomoč.

Danes smo ji bili priča med kronometrom v predzadnji etapi Toura, ko je švicarski kolesar Stefan Bissegger, specialist za vožnjo na čas v ekipi EF Education-EasyPost, kar med vožnjo prosil tekmeca Olivierja Le Gaca, kolesarja iz ekipe Groupama-FDJ, če mu odstopi nekaj požirkov iz svojega bidona, kar je Francoz brez omahovanja tudi storil. Kolesarja sta pri podajnaju bidona toliko upočasnila, da ju je dohitel in prehitel tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je startal nekaj minut za njima.

Smola na prvem kronometru na Danskem:

