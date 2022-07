Junak Toura moral odgovarjati o dopingu: Popolnoma čisti smo

Ko v svetu kolesarstva nekdo osvoji Tour de France, se kaj hitro sproži debata o nedovoljenih poživilih. Če so v preteklosti o tej temi spraševali Lancea Armstronga, Tadeja Pogačarja, Chrisa Frooma …, ni nič nenavadnega, da se je to zgodilo tudi Jonasu Vingegaardu.

Zgodba Jonasa Vingegaarda je posebna, saj v karieri vse do Dirke po Franciji še ni osvojil večetapne dirke. V preteklih letih je bil senca Primoža Rogliča in njegov pomočnik, letos pa je po dobri lanski predstavi na Touru prišel na dirko vseh dirk kot eden izmed dveh kapetanov Jumbo-Visme za osvojitev rumene majice.

Pred štirimi leti je še ob kolesarjenju delal na ribiški tržnici. Na pripravah njegove kontinentalne ekipe ColoQuick v Alicanteju leta 2018 so ga opazili odgovorni pri nizozemskem moštvu, potem ko je pri vzponu na Coll de Rates postavil rekorden čas. Po testiranjih so ga zvabili v svoje vrste in verjeli, da so dobili neizbrušen diamant.

Po vzponu na Col du Granon dobil rumeno majico in krila

Imeli so prav. Vingegaard se je ekspresno dvigoval v družbi najboljših. Lani je zavohal kri na Dirki po Franciji, potem ko je ob Rogličevem odhodu postal osrednji mož Jumbo-Visme. Osvojil je drugo mesto in bil konkurenčen slovenskemu šampionu Tadeju Pogačarju pri najtežjih vzponih.

Letos je tako prišel na Tour kot eden od kapetanov. Vseskozi je bil nekoliko v ozadju in čakal na pravo priložnost. Dočakal jo je v 11. etapi z zaključkom na Col du Granon, v kateri so pri Jumbo-Vismi taktično iztrošili Pogačarja, ta je takrat treščil ob zid in izgubil dragocen, ključen čas.

Vingegaard je dobil krila, ko je oblekel rumeno majico. Nekaj časa je pridobil še v zadnji pirenejski etapi in tudi v sobotnem kronometru, ki ga je odpeljal izvrstno. Zaostal je le za moštvenim kolegom Woutom van Aertom in prehitel tretjega Pogačarja.

"Nihče ni jemal nič prepovedanega"

"Popolnoma čisti smo. Vsak izmed nas. To lahko rečem vsem." Foto: Reuters S prednostjo 3:34 bo tako v kraljevskem slogu sklenil letošnji Tour, saj je danes v zaključni 21. etapi čas za parado šampionov in bo na koncu le šprint.

V soboto so tako novinarji na novinarski konferenci dobili 20 minut časa, da izprašajo novega junaka dirke vseh dirk. In po manj kot tretjini časa je prišlo na vrsto vprašanje na temo dopinga. "Lani je bilo na turneji vsak dan vprašanje o dopingu, a se je zdelo, da ste se temu izognili. Kaj je v vaši pripravljenosti tisto, kaj vzbuja več zaupanja," se je glasila teza. Pred odgovorom se je Jonas odkašljal, nato pa povedal: "Popolnoma čisti smo. Vsak izmed nas. To lahko rečem vsem. Nihče ni jemal nič prepovedanega. Mislim, da smo tako dobri zaradi priprav, ki jih izvajamo. Višinske priprave smo pripeljali do naslednjega koraka. Proučujemo material, hrano, treninge. Ekipa je najboljša v tem. Zato nam morate zaupati."

"Pritiskam več vatov, vendar mislim, da sem zdaj veliko bolj aerodinamičen"

Prav tako so nanj naslovili vprašanje o napredku v kronometru. Leta 2019 je bil na državnem prvenstvu v tej disciplini 19., v soboto pa ga je prehitel le moštveni kolega Wout van Aert. "Aerodinamika. Seveda lahko rečem, da sem zdaj boljši kolesar. Pritiskam več vatov, vendar mislim, da sem zdaj veliko bolj aerodinamičen. Opravili smo veliko testov v vetrovniku in na stezi," je ob tem dejal in dodal: "Resnično smo se trudili za to. Splačalo se je."

In danes bo okronan za kralja Dirke po Franciji, kar je največ, kar lahko kolesar osvoji v kolesarskem svetu.