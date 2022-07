Največja in tista, ki ga je stala največ dragocenega časa, se mu je pripetila v 11. etapi s ciljem na Col du Granon, kjer je izgubil skoraj tri minute in s prvega mesta v skupnem seštevku zdrsnil na tretje.

Preveč motiviran, da pokrije vsak napad

"Bil sem preveč motiviran, da pokrijem vsak napad, kar sem na koncu drago plačal. To je ena moja napaka, ampak prepričan sem, da jih je bilo še več," je po poročanju STA o dogajanju v 11. etapi razmišljal Pogačar in napovedal, da bo vse skupaj analiziral po Touru.

"Imeli smo veliko smole s covidom pred Tourom in tudi med njim. Končali smo s štirimi kolesarji, torej polovico ekipe. O teh dejavnikih bi lahko govorili ves dan, a to je za analizo po dirki po Franciji," je še dodal in ocenil, da je bil to kljub vsemu zanj zelo dober Tour.

"Dal sem vse od sebe, a naletel na boljšega tekmeca. To mi daje motivacijo, da bom naslednje leto boljši," je po poročanju STA napovedal 23-letni kolesarski as, ki se je na novinarski konferenci razgovoril tudi o ekipi Jumbo-Visme. Ta je po njegovem mnenju dirkala popolno, in to kljub temu, da je v zadnjem tednu ostala brez dveh pomembnih kolesarjev, Primoža Rogliča, ki se je poškodoval že v 5. etapi, in Stevena Kruijswijka.

"V Jumbo-Vismi so odpeljali popoln Tour"

"Na koncu se to niti ni poznalo. Mogoče zato, ker smo imeli mi le štiri kolesarje. Res so odpeljali popoln Tour in ker so vsi dirkali popolno, so zmagali. Pokazali so, da so močni, a vsako leto je drugače. Zgodi se lahko mnogo stvari kot denimo v naši ekipi. Naleteli smo na veliko smole med pripravami in med samo dirko. Upam, da bomo imeli naslednje leto več sreče, da bomo napredovali in kljubovali Jumbo-Vismi."

Agresivnega sloga ne misli spreminjati

Dejal je še, da svojega agresivnega sloga dirkanja ne bo spreminjal. "Na etapi na Granon sem storil napako, ampak glede na okoliščine je bilo to razumljivo, pametno so me izigrali. Bili so močni, toda to je bila ena etapa. Vse ostale pred tem in po njej so bile dobre, užival sem v dirkanju in mislim, da ne bom spreminjal sloga," je dal vedeti Pogačar, ki pravi, da iz letošnjega Toura ekipa UAE lahko odnese mnogo lekcij.

"Naredili smo veliko dobrih in tudi slabih stvari. Menim, da imamo lepo priložnost za drugo leto, saj lahko še napredujemo. Veselim se že novih izzivov," je dejal Pogačar.

