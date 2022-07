Bizarna nesreča na etapi Toura, zmagovalec kronometra opozarja navijače #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtkova etapa s ciljem na legendarnem prelazu Alpe d'Huez za Belgijca Yvesa Lampaerta (QuickStep-AlphaVinyl) ni bila zahtevna samo zaradi višinskih metrov in visoke temperature, davek je terjala tudi bizarna nesreča. To je na začetku etape povzročil pes, ki se je znašel na trasi.

Foto: Instagram Namesto da bi Yves Lampaert (QuickStep-AlphaVinyl), nekoliko presenetljivi zmagovalec uvodne kronometrske etape letošnje Dirke po Franciji, v zahtevni 12. etapi skrbel za sotekmovalca Fabia Jakobsena, da bi ta ušel časovni zapori, se je moral ukvarjati s svojimi težavami.

31-letni Belgijec je v cilj prikolesaril skoraj 40 minut za etapnim zmagovalcem Tomom Pidcockom (Ineos Grenadiers) na 156. mestu, tik pred Jakobsenom, v oči pa je bodla velika krvava rana na desnem stegnu, ki je kukala skozi raztrgan dres.

"Padec zaradi psa," je prizor komentiral na družbenih omrežjih in navijače prosil, naj pse raje pustijo doma.

Belgijski časnik Het Laatste Nieuws poroča, da se je incident zgodil blizu starta četrtkove etape. Padcu se je uspešno izognil Wout van Aert, moštveni kolega vodilnega na dirki Jonasa Vingegaarda in Primoža Rogliča, medtem ko Lampaert in kolesarji za njim niso imeli take sreče.

"Zverina je nenadoma zašla na cestišče in nikamor se nisem mogel umakniti," je Lampaert razložil za belgijski medij.

To ni prva nesreča na kolesarski dirki, ki se je zgodila zaradi psa na trasi. Leta 2012 se je podoben primer zgodil na 12. etapi Toura, ko je pes na spustu presenetil Philippeja Gilberta, Denisa Menčova in Arthurja Vichota, na Touru leta 2007 pa sta se zgodili kar dve podobni nesreči.

Yves Lampaert et Steven Kruijswijk étaient tombés en début d'étape hier. L'explication : un chien a traversé la route, se retrouvant en plein milieu du peloton. #TDF2022 pic.twitter.com/vszLBiYRKL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 15, 2022

V 9. etapi Toura tistega leta je zaradi psa na cestišču padel Marcus Burghardt, a se k sreči ni poškodoval in tudi pes jo je odnesel brez poškodb, v nadaljevanju dirke, v 18. etapi, pa jo je skupil še francoski kolesar Sandy Casar (Française des Jeux), ki je zaradi nenadnega srečanja s psom grdo padel, a se pri tem k sreči ni poškodoval in mu je na koncu celo uspelo osvojiti etapno zmago.

Na podoben scenarij verjetno upa tudi Lampaert, ki v današnji ravninski etapi po treh zahtevnih alpskih sicer ne bo dirkal na svoj rezultat, bo pa v zaključku dragocena pomoč Jakobsenu, zmagovalcu 2. etape letošnjega Toura.

Na dirki Pariz-Roubaix ga je rešil judo

Lampaert je grdo padel že na letošnji izvedbi dirke Pariz-Roubaix, na kateri je, potem ko sta z Matejem Mohoričem družno drvela proti cilju, zadel ob navijača ob trasi in se zakotalil po tleh. Kot je pozneje pojasnil, ga je pred hujšimi poškodbami obvarovalo njegovo znanje juda, ki ga je treniral, preden se je zapisal kolesarstvu.

