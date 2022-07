Naporna tranzicijska etapa Dancu Madsu Pedersenu

Dirka po Franciji, potek 13. etape:

Cilj: Danec Mads Pedersen je v ciljnem sprintu potrdil vlogo favorita in se veselil zmage v 13. etapi letošnje Dirke po Franciji!

Izidi 13. etape:

1. Mads Pedersen (Dan/Trek Segafredo) 4;13:03

2. Fred Wright (VBr/Bahrain Victorious)

3. Hugo Houle (Kan/Israel – Premier Tech) isti čas

4. Stefan Küng (Švi/Groupama - FDJ) + 0:30

5. Matteo Jorgenson (ZDA/Movistar) isti čas

6. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 0:32

7. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 5:45

8. Florian Senechal (Fra/Quick Step – Alpha Vinyl)

9. Luca Mozzato (Ita/B&B Hotels – KTM)

10. Andrea Pasqualon (Ita/Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux)

…

12. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) isti čas

Skupni vrstni red:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 50;47:34

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:26

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 2:35

5. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 3:44

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 3:58

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:07

8. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 7:39

9. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:32

10. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 10:06

...

9 km do cilja - Pedersen, Houle in Wright imajo že 18 sekund prednosti pred preostalo trojico ubežnikov in 3:44 pred glavnino.

11 km do cilja - Pedersen, Wright in Houle so se oddaljili Ganni, Jorgensonu in Küngu. Glavnina je 2:44 za njimi.

13 km do cilja - Iz skupine ubežnikov je skočil Mads Pedersen. Filippo Ganna se je znašel v težavah.

15 km do cilja - Razen moštva BikeExchange nihče ne kaže želje, da bi lovil ubežnike, ti še vedno vozijo 2:15 pred zasledovalci. Bauer in Grondahl Jansen sta omagala, lov je končan.

🔚 @GreenEDGEteam have given up the chase, the victory will be won in the front!



🔚 @GreenEDGEteam abandonne la poursuite à son tour. La victoire est devant !#TDF2022 pic.twitter.com/kSk6v0x73g — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

20 km do cilja – Na čelu glavnine še vztrajata Jack Bauer in Amund Grondahl Jansen (BikeExchange), a vodilna šesterica vzdržuje več kot dve minuti (2:15) prednosti. Prd ciljem etape v Saint-Etiennu kolesarje čaka še en nekategoriziran klanec.

25 km do cilja - Vodilna šesterica še ohranja 2:30 prednosti. Tudi ubežniki bi se radi otresli Madsa Pedersena, saj proti njemu ne bodo imeli nobenih možnosti, če pride do ciljnega sprinta.

37 km do cilja - BikeExchange (Luke Mezgeca ni v ospredju) navija hud tempo, ubežnikom se je glavnina približala na 2:49, a se pri tem tudi raztrgala na več skupin.

43 km do cilja - Z novim stanjem pa se ne strinjajo člani Mezgečeve ekipe BikeExchange - Jayco, zdaj so oni prevzeli pobudo in se spravili v lov za ubežniki. nadoknadii morajo 3:34, če želijo v boj za etapno zmago spraviti svojega aduta Michaela Matthewsa, njihov glavni sprinter Dylan Groenewegen, je imel danes že težave slediti tempu glavnine. Quinn Simmons (Trek Segafredo) je odpadel iz vodilne skupine.

45 km do cilja - Ko so UAE Emirates, Jumbo-Visma in Ineos Grenadiers s čela glavnine izrinili sprinterska moštav, predvsem Alpecin in QuickStep, se je tempo umiril, ubežniki pa so prednost povišali na 2:50. V vodilni skupini moči pojenjajo Američanu Simmonsu.

🇺🇸 @QuinnSimmons9 pays for his efforts and can no longer follow in the break.



🇺🇸 @QuinnSimmons9 paye ses efforts et ne parvient plus à suivre l'échappée.#TDF2022 pic.twitter.com/pCMaL8ztzS — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

50 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Cote de Saint-Romain-en-Gal (III. kategorija, 6.6 km pri 4,5 %), ubežniki še vedno dobri dve minuti pred glavnino, medtem se je Caleb Ewan iztrošil v lovu na glavnino in popustil. Žalosten dan za Avstralca, ki je danes računal na tudi na boj za etapno zmago v zaključnem sprintu etape. Mesta na čelu glavnine so zdaj zasedla moštva favoritov za skupno zmago, Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers in UAE Emirates. Tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič sta se prebila v ospredje.

🇦🇺 @CalebEwan is dropped in the climb and likely won't contest today.



🇦🇺 @CalebEwan est distancé du peloton dès les premiers hectomètres de la Côte de Saint-Romain-en-Gal.#TDF2022 pic.twitter.com/Yhf1vmjJOc — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

57 km do cilja – Na čelu glavnine zdaj tempo navijajo kolesarji Alpecina in QuickStepa, Caleb Ewan se s skupino kolegov še trudi ujeti priključek, zaostaja še 35 sekund. Vodilna sedmerica ohranja dve minuti prednosti pred glavnino.

71 km do cilja - Na enem od nežnih spustov je moštvo Lotto Soudal doživelo pravo malo katastrofo, v enega od ovinkov so kolesarji zapeljali neprevidno, na tleh pa se je znašel prav njihov glavni adut za današnjo zmago, avstralski sprinter Caleb Ewan. Ob tem se je šokodoval (držal se je za okrvavljeno koleno), dolgo je potreboval, da se je spravil spet na kolo in zdaj lovi glavnino. Vodilni zdaj vozijo 2:25 pred glavnino in 4:17 pred Ewanom.

78 km do cilja - Ne enem od nekategoriziranih klancev se je glavnina spet združila, je pa zelo razpotegnjena. Ubrežna sedmerica je na klancu spet povišala prednost prek dveh minut. Lotto Soudal na čelu glavnine ves čas skrbi za ravno dovolj težak tempo, da njihov sprinterski adut Caleb Ewan nima težav, medtem ko jih njegovi tekmeci, predvsem Fabio Jakobsen, imajo. Jakobsen se s Petrom Saganom in še nekaterimi sprinterskiki asi vozi čisto na repu glavnine.

83 km do cilja - Na vetru izpostavljenem delu ceste se je glavnina raztrgala na tri dele, vzpostavili so se t.i. ešaloni. Razlike med skupinami niso velike.

🌬️There's been some breakages in the peloton! The top 3 in GC are in the front group but 💚 @WoutvanAert is in a group behind.



🌬️ Il y a des cassures dans le peloton ! Le top 3 du classement général est dans le premier groupe mais💚 @WoutvanAert est à l'arrière.#TDF2022 pic.twitter.com/NRKtqMz4Im — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

91 km do cilja – Kolesarji so prišli tudi do letečega cilja, ubežniki niso sprintali za točke, pa tudi v glavnini nosilca zelene majice Van Aerta ni izzval nihče. Sedmerica vzdržuje 1:20 prednosti pred glavnino.

💚 @WoutvanAert is the first in the peloton, to take 8 points.



💚 @WoutvanAert règle le peloton au sprint intermédiaire et conforte son maillot vert.#TDF2022 pic.twitter.com/EYJfW6TQC5 — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

Izidi letečega cilja, La Cote-Saint-Andre:

1. Pedersen 20 točk

2. Ganna 17

3. Houle 15

4. Simmons 13

5. Wright 11

6. Küng 10

7. Jorgenson 9.

8. Van Aert 8

9. Laporte 7

10. Planckaert 6

11. Gilbert 5

12. Van Keirsbulck 4

13. Van Moer 3

14. Frison 2

15. Vermeersch 1

94 km do cilja - Prednost vodilnih je zdaj samo še 1:20.

103 km do cilja - Na ravnini prednost ubežnikov kopni, tempo na čelu glavnine spet dvigujeta moštvi Alpecin in Lotto. Sedmerica zdaj vozi 2:00 pred glavnino.

113,4 km do cilja – Kolesarji so prečkali Col de Permenie, ubežniki so na klancu spet povečali prednost, zdaj vozijo 2:35 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Col de Parmenie (II. kategorija):

1. Pedersen 5 točk

2. Küng 3

3. Ganna 2

4. Simmons 1

117 km do cilja - Kolesarji so na najtežjem klancu dneva, Col de Parmenie (II. kategorija, 5,1 km, 6,6%).

🏔The break is into the Col de Parménie with a 1'35" lead over the peloton



🏔L'échappée entame de le Col de Parménie avec 1'35" d'avance sur le peloton.#TDF2022 pic.twitter.com/v0aTReZKGw — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

120 km do cilja - Moštvi Lotto Soudal in Alpecin - Deceuninck še kar navijata tempo na čelu glavnine, prednost sedmerice ubežnikov je spet padla na 1:35. Kolesarji vozijo v pripeki, temperatura ozračja je pek 30 stopinj Celzija, ponekod tudi do 35 stopinj.

128 km do cilja - Jorgenson je spet v vodilni skupini, ta ima zdaj natanko dve minuti prednosti rped glavnino.

131 km do cilja - Američan Matteo Jorgensen je zaradi predrte pnevmatike menjal zadnje kolo in zaostal za kolegi iz ubežne skupine. Zdaj jih lovi. Šesterica vodilnih ima sicer že 2:15 prednosti pred glavnino.

135 km do cilja - Doullu ni uspelo ujeti ubežnikov in je počakal glavnino, sedmerica vodilnih ima zdaj že 1:35 prednosti. Dogajanje se bo zdaj najbrž umirilo. Na čelu glavnine so kolesarji moštev Lotto Soudal, Alpecin - Deceuninck in DSM.

141 km do cilja – Vodilni trojici so se pridružili še Danec Mads Pedersen (Trek Segafredo), Kanadčan Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Američan Quinn Simmons (Trek Segafredo) in Britanec Fred Wright (Bahrain Victorious), priključiti se jim želi še Britanec Owen Doull (EF – EasyPost). V dobri uri dirkanja je bila povprečna hitrost kolesarjev 51,61 km/h.

150 km do cilja - Večja skupina zasledovalcev je obupala, vodilna trojica zdaj vozi dobrih 20 sekund pred glavnino. Za burno dogajanje v ospredju in oster tempo na prvi klanec dneva ceno plačujejo sprinterji, nekateri so zaostali za glavnino, med temi so tudi Fabio Jakobsen, Florian Senechal in Peter Sagan.

158 km do cilja - Trojico ubežnikov zdaj lovi večja skupina kolesarjev (+ 17 sekund), tudi v glavnini (+ 0:36) še ni miru.

161 km do cilja – na prvem vzponu dneva so se v vodstvo odpeljali Italijan Filippo Ganna (Ineos Genadiers), Američan Matteo Jorgenson (Movistar) in Švicar Stefan Küng (Grupama - FDJ). Gana je gorski cilj prečkal prvi, Küng drugi. Trojica ima majhno prednost.

Izidi gorskega cilja, Col de Brie (III. kat.):

1. Ganna 2 točki

2. Küng 1

165 km do cilja - Prvotna ubežna skupina je razpadla, zdaj imajo nekaj sekund prednosti Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Danny van Poppel (Bora-Hasngrohe) in Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Kolesarji so že na prvem klancu dneva, Cote de Brie (III. kategorija, 2,4 km pri 6,9 % povprečnega naklona).

172 km do cilja - Peterici je uspelo priti do manjše prednosti, bežijo Francoza Jeremy Lecroq (B&B Hotels - KTM) in Matis Louvel (Arkea Samsic), pa Nizozezemec Taco van der Hoorn (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux), Nemec Nils Politt (Bora Hansgrohe) in Poljak Kamil Gradek (Bahrain Victorious). V glavnini se s sestavo ubežne skupine še niso sprijaznil.

185 km do coilja - Poteka bitka za beg, glavnini sta poskušala uiti tudi Matej Mohorič in svetovni prvak v vožnji na čas Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), a za zdaj so bili vsi poskusi neuspešni. Hitrost je velika, glavnina pa močno razpotegnjena. Bahrain ima domala pri vsakem skoku vsak enega svojega predstavnika.

💪 The stage is on. As expected, many riders want to be in the break!



💪L'étape est lancée et, comme prévu, les candidats à l'échappée sont nombreux !#TDF2022 pic.twitter.com/k9nEALrBZn — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2022

13.18 (192,6 km do cilja) - Etapa se je začela zares, takoj po uradnem startu so se začeli napadi.

Start: Ob 13.05 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, približno ob 13.20 bodo prevozili kilometer nič in etapa se bo začela zares. Pričakujemo lahko hud boj za mesto med ubežniki.

Mohorič: Obstajajo možnosti za uspešen pobeg

"Počutim se bolje, prišli smo do zaključka drugega tedna Toura in stanje v skupnem seštevku je stabilno, zato obstajajo možnosti za uspešen pobeg," je pred startom današnje etape povedal Matej Mohorič (Bahrain Victorious).