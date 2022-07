Pogačar spet samozavesten: Še bom poskušal! Roglič še čuti bolečine. #video

"Danes še nisem bil stoodstoten, še nisem popolnoma verjel vase," je za RTV Slovenija v cilju današnje etape na znamenitem Alpe d'Huezu povedal Tadej Pogačar in dodal: "A danes sem dobil samozavest za naslednji teden. Poskušal bom še v naslednjih dneh."

Danes je na zaključnem vzponu 165 kilometrov dolge naporne etape s kar tremi klanci najvišje kategorije z nekaj skoki preizkusil dnevno formo vodilnega Vingegaarda, a mu je ta vselej znal odgovoriti, zato Pogačar ni poskušal na silo, pač pa le mirno pripeljal v cilj in s petim mestom v etapi v skupnem seštevku napredoval na drugo. Za vodilnim Dancem ima še vedno dve minuti in 22 sekund zaostanka.

Izjemno navijaško vzdušje ob cesti na Alpe d'Huez, tudi s slovenskim pridihom:

"Imajo še vseh osem kolesarjev, mi jih imamo šest"

Nizozemska ekipa Jumbo-Visma je tudi danes nadzorovala potek etape. "Ekipa Jumba je danes spet pokazala, da je močna," priznava Pogačar, član okrnjene ekipe UAE Emirates. "Imajo še vseh osem kolesarjev, mi jih imamo šest, pet, če ne štejemo še Hirschija (Marca, op. p.), ki trpi že od starta. Ampak tisti, ki so z mano, opravljajo izjemno delo. Danes so ga spet, nosili so mi toliko vode, toliko ledu, da sem bil ves čas opremljen z vsem. Ampak kolesarji Jumba so res močni. Mislim pa, da so danes malo plačevali za včeraj," je še povedal 23-letni as iz Klanca pri Komendi, ki je na tem Touru že ostal brez dveh pomembnih kolegov, Norvežana Vegarda Stakeja Laengna in Novozelandca Georga Bennetta, danes pa izvedel še eno neprijetno novico, da se je s koronavirusom okužil še vodja ekipe, Španec Joxean Matxin Fernandez, in prav tako moral oditi domov.

Primož Roglič: Če sem že tu in lahko preživim vsak dan, bomo definitivno storili vse, da obdržimo to rumeno majico. Foto: Jaka Lopatič

Roglič še čuti posledice padca: Ni boljše, pa tudi slabše ne

Povsem druga zgodba je pri Jumbo-Vismi, kjer Primož Roglič vse od padca v peti etapi Toura opravlja vlogo pomočnika Vingegaardu. V tej se očitno dobro znajde, že v sredo je bil eden ključnih mož pri premišljenem in naposled uspešnem napadu na Pogačarja, in tudi danes se je izkazal na ciljnem vzponu, ko je kot predzadnji pomočnik utiral pot vodilnemu Dancu.

"Je malo drugače v tej vlogi," je 32-letni Zasavec priznal za TV Slovenija. "Ampak vedno je cilj doseči čim boljši uspeh s celotno ekipo. Če sem že tu in lahko preživim vsak dan, bomo definitivno storili vse, da obdržimo to rumeno majico," je še povedal Zasavec. V zadnjih dneh izgleda, kot da se počuti nekoliko bolje, a ob tem poudarja: "Ne bi ravno rekel, da je ne vem kako boljše, definitivno pa ni slabše. Videli bomo iz dneva v dan."

Vingegaard sam je včeraj potrošil ogromno moči, danes pa je bil pozoren le na obrambo svoje majice. "Pričakoval sem napade Pogačarja, seveda, bilo bi čudno, če jih ne bi bilo, sem pa povsem zadovoljen s tem, da sem mu lahko ves čas sledil," si je oddahnil v cilju.

Izidi, 12. etapa (Briancon - Alpe d'Huez, 165,1 km): 1. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 4:55:24

2. Louis Meintjes (JAR/Intermarche-Wanty-Gobert) + 0:48

3. Chris Froome (VBr/Israel-Premier Tech) 2:06

4. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) 2:29

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 3:23

6. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) isti čas

7. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers)

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:26

9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) isti čas

10. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) 3:32

...

27. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 11:06

96. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 28:58

111. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 30:48

146. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 36:19

... Skupni seštevek (12/21): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 46:28:46

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:26

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 2:35

5. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 3:44

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 3:58

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:07

8. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 7:39

9. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:32

10. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 10:06

...

15. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 21:37

82. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 1:50:30

84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1:54:55

119. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 2:22:16

...

