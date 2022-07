Verjamejo, kot verjame slovenski šampion #video

Razočaranje po sredini etapi na Tour de France, ko je Tadej Pogačar izgubil rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku in ni mogel slediti napadu Jonasa Vingegaarda, je bilo med slovenskimi navijači v Franciji razumljivo prisotno. A v isti sapi dodajo: "Toura še ni konec. Že danes bomo 'razturali'." Ne predajajo se, kot se ne bo slovenski šampion. V ta namen za Pogačarja in preostale slovenske kolesarje pripravljajo na "slovenskem ovinku" na zaključnem vzponu na Alpe d'Huez pravo navijaško eksplozijo. Različno pa je bilo po sredinem razpletu razmišljanje kolesarskih privržencev z vseh koncev sveta, ki so prišli na ta konec Francije.

Doživeti Tour de France je vselej nekaj posebnega. Ima čar. Ko gladiatorji na dveh kolesih pripravijo spektakle v tako dolgih etapah tritedenskega pekla in se nato poženejo kot puščice na zaključne vzpone, dobi vse skupaj še dodatno draž.

Zato je še posebej pomembno, da si kot navijač izboriš poseben košček trase zaključnega vzpona, da podoživiš to evforijo, ki vlada okoli Dirke po Franciji. Kot smo že pisali včeraj, marsikdo pride v alpske predele Francije že nekaj dni pred Tourom. Zlasti mamljiv je znameniti Alpe d'Huez, kjer bo v četrtek pravi navijaški spektakel, saj bo ob cesti ogromno ljudi z različnih koncev sveta.

Francozi imajo povrhu vsega državni praznik, praznujejo dan padca Bastilje. Pričakujemo lahko, da bodo zlasti francoski kolesarji aktivni, da bi prišli na vrh znanega smučarskega središča kot prvi. Častili bi jih namreč kot velike junake.

Kako težak klanec je vzpon na Alpe d'Huez, dobro vedo številni amaterski kolesarji. V zadnjih dneh vlada prava gneča na cesti od vznožja Le Bourg d'Oisans do vrha. Radi bi podoživeli vsaj delček tega, kar bodo prestali profesionalci.

Tudi slovenski ljubitelji kolesarstva so množično prispeli v Francijo. Jasno, usedli so se na kolo in prevozili marsikateri klanec v tem predelu dežele galskih petelinov. Najdejo se celo takšni, ki so odpeljali identično traso od Briancona do Alpe d'Huez, kot jo bodo danes Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik.

"Kot bi bili na fronti. Povsod so ležali."

V nedeljo je namreč potekala 167 kilometrov dolga amaterska dirka L'Etape du Tour in velika ljubitelja tega športa, Matej s Polzele in Grega z Vranskega, sta opisala, kaj vse se je dogajalo na takratni trasi. "Zadnji klanec je bil res pester, ker smo prej že prevozili dva prelaza. Okoli tisočega mesta smo bili med 16 tisoč kolesarji. Peljali smo se od 7,5 do osem ur. Ko smo prišli na vrh, smo sprva čakali še preostale svoje kolege. Ob vožnji navzdol pa je bil občutek takšen, kot bi bili na fronti. Nekatere so oživljali, eni so ležali na tleh, drugi v jarkih, tretji so šli gor peš. To je res naporna dirka za amaterja in moraš biti pripravljen, če jo želiš odpeljati. Zase lahko rečem, da ne bi šel na take ture, če ne bi imel za seboj šest tisoč prevoženih kilometrov v letošnjem letu," je slikovito opisal Matej.

Matej in Grega sta že od petka v Franciji. V nedeljo sta namreč odpeljala amatersko dirko L'Etape du Tour, ki je šla po isti trasi, po kateri bodo danes kolesarili profesionalci v sklopu Dirke po Franciji. Foto: Jaka Lopatič

Skupaj z Gregom in preostalimi so si jasno podrobno ogledali sredino etapo na Touru, v kateri je Pogačar izgubil rumeno majico vodilnega in na zaključnem vzponu na Col du Granon ni mogel slediti skoku Jonasa Vingegaarda. Napadi ekipe Jumbo-Visme so bili namreč v 11. etapi siloviti, Pogi pa je v večini iz ekipe UAE Emirates ostajal sam.

"Po telefonu smo gledali," je povedal Matej na prelazu Alpe d'Huez, kjer ima zagotovljeno mesto iz prve vrste za današnji zaključni spektakel, in se nato dotaknil predzadnjega vzpona 11. etape na Col du Galibier, kjer so bili številni poskusi napadov Rogličeve ekipe: "Po mojem mnenju je bila težava ta, da so se preveč nabijali na Galibier. Lani smo ga peljali. Ni lahek vzpon. Če bi Pogačar le sledil in ne bi odgovarjal napadom, ki so jih vršili, bi se lahko normalno peljal. Lahko pa je tudi kaj bolan zaradi covid-19, ker je v ekipi toliko okuženih. Ugibam. Mogoče je bil le slab dan. Vsak ga ima enkrat."

Verjamejo, da bo Pogi zaključni vzpon odpeljal v svojem slogu

Nato je v slovenskem pogovoru tema nanesla na Jonasov zaključni skok na Col du Granon. "Jonas jih je razbil," je rekel Matej, Grega pa v isti sapi dodal: "Kapo dol. Da je naredil takšno razliko v tako kratkem času ... Res je šel dobro, treba je priznati. Naši kolegi so že prevozili ta klanec in rekli, da je zelo težak."

"Pogačar je le človek" Slovenski kolesarski privrženci, ki so te dni v Franciji, so le nemo gledali, kako je Vingegaard na zadnjem vzponu na Col du Granon pobegnil Pogačarju, medtem ko so tisti iz drugih držav gledali skozi drugačne oči. Nekaterim Pogi ni simpatičen, ker je tako suveren in zmaguje kot po tekočem traku. "No, pa imamo Tour," je rekel gospod iz Nizozemske, Brazilec, ki je govoril v popolni angleščini, je ob tem pripomnil: "Pogačar je le človek. Ni robot! Verjamem, da se bo pobral. Tudi Primož Roglič se je vselej pobiral." Nekateri so se ob zaključnem vzponu, ko so mu pošle moči, naslajali in naprej metali tisti prizor, ko je Pogi po Col du Galibier v kamero "navijal gas" in se smejal: "No, zdaj se pa ne smeješ več in z roko navijaš gas." Vsem pa je jasno, da Toura še ni konec.

A se Tour de France ni končal v sredo, temveč se bo šele prihodnjo nedeljo, 24. julija, s prihodom na Elizejske poljane. V tem obdobju se lahko še ogromno zgodi in tudi zaostanek Pogija 2:22 ni kritičen.

Slovenski navijači verjamejo, da bo danes Tadej vrnil udarec. Foto: Reuters

Slovenski navijači verjamejo, da se lahko slika spremeni že danes. Na slovenskem ovinku na zaključnem vzponu na Alpe d'Huez bodo pričarali posebno navijaško kuliso, ki bo našim kolesarjem zagotovo dala dodatnih moči za zaključek. "Toura še ni konec. Danes bomo 'razturali'. Ustavili bomo karavano, če bo kdo počel kakšne bedarije," je v šali rekel Matej in se ob tem smejal, kajti ni mislil resno. Zaključne besede je ob pogledu na današnji kolesarski vrhunec izrekel Grega in slovenski ljubitelji kolesarstva bi si želeli, da bi se te besede pozlatile: "Mislim, da bo Pogačar od spodaj navzgor odpeljal sam. Tudi Vingegaard bo imel slab dan. Nenehno se ga drži."