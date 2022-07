Vingegaard do etapne zmage in prevzema rumene majice, Pogačar na robu svojih moči #video

Taktični načrt nizozemske ekipe Jumbo-Visma je uspel. Jonas Vingegaard je v vročini in na visoki nadmorski višini 11. etapi na trasi od Albertvilla do prelaza Granon na nadmorski višini 2.413 metrov, izkoristil krizo Tadeja Pogačarja na zadnjem vzponu, zmagal v etapi in prevzel skupno vodstvo na dirki. Pogačar, ki je tako predal rumeno majico in mu jo jutri ne bo treba braniti, je v etapi zasedel sedmo mesto, a zaostal velikih 2:51 minute in v skupni razvrstitvi Toura z zaostankom 2:22 zdrsnil na 3. mesto.

Se bo Pogačarju uspelo regenerirati do jutrišnje etape, ki bo še bolj zahtevna kot današnja? Foto: Reuters

Vingegaard je bil že pred tem v etapi dobro razpoložen na prelazih Telegraphe in Galibier, a je Pogačar (UAE Team Emirates) takrat še dobro odgovarjal na njegove napade.

Na prelazu Granon pa je okoli šest km pred ciljem Danec napadel, Pogačar pa ni mogel slediti. Obenem je popustil še v ritmu, zapadel v krizo, do konca pa so ga prehiteli še nekateri drugi tekmeci.

Čestitka novemu nosilcu rumene majice:

Danec ima v skupnem seštevku po novem 2:16 minute prednosti pred drugouvrščenim Bardetom, na tretje mesto pa je padel Pogačar, ki zaostaja 2:22 minute.

Foto: Reuters

Primož Roglič je na prelazu Telegraphe skupaj z moštvenim kolegom Vingegaardom še napadal Pogačarja, ki je večkrat ostal brez moštvenih kolegov, nato pa tudi sam popustil in končal daleč od vrha z zaostankom 11 minut in pol.

V četrtek bo na francoski državni praznik nova zahtevna etapa. Karavana bo v 12. etapi začela iz Briancona, na poti tako kot danes vnovič premagala sloviti prelaz Galibier, cilj pa bo na kultnem Alpe d'Huezu.

Foto: Guliverimage

Potek 11. etape Dirke po Franciji (151,7km):



Cilj – Danec Jonas Vingegaard je veliki zmagovalec 11. etape Dirke po Franciji in z naskokom prevzema vodstvo v skupnem seštevku!



Drugo mesto je z 59 sekundami zaostanka osvojil Nairo Quintana (Arkea), tretji je bil Romain Bardet (+1.01), ki se je v skupni razvrstitvi zdaj vmešal med Danca in Slovenca.



Tadej Pogačar je v zadnjih kilometrih 11. etape povsem popustil in se vidno mučil do cilja. Foto: Reuters



500 m do cilja – Pogačar se muči do cilja, Vingegaard pa je že v cilju!

2 km do cilja – Tadej Pogačar je na robu svojih moči. Danes bo zagotovo ostal brez rumene majice. Jonas Vingeggard pa medtem drvi proti cilju. Pogačar zaostaja že več kot minuto in pol. Favoriti ga prehitevajo drug za drugim.



4 km do cilja – očitno spočiti Jonas Vingegaard je že prehitel vodilnega Quintano in prevzema vodstvo na čelu dirke. Virtualno je že v rumeni majici vodilnega.



4,6 km do cilja – nov napad, tokrat je krenil Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), najbližji zasledovalec Pogačarja v skupnem seštevku! Pogačar ne odgovarja. Je ostal brez moči? Prehitela sta ga tudi Yates in Thomas.

Foto: Reuters

5 km do cilja – silovit napad Romaina Bardeta, sedmega v skupnem seštevku dirke (+1:39), ki je skočil izza hrbta Tadeja Pogačarja.



6 km do cilja – trenutno stanje na cesti:

Warren Barguil (Arkéa-Samsic),

+2’00” Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

+2’15” Tadej Pogacar, Rafal Majka (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Geraint Thomas, Adam Yates (Ineos Grenadiers), Romain Bardet (Team DSM)



7 km do cilja – tudi Rafal Majka se je razživel in vodi skupino z rumeno majico, v kateri so poleg Pogačarja in njegovega najbližjega zasledovalca v skupni razvrstitvi Vignegaarda še Thomas in Yates (oba Ineos), ki v skupni razvrstitvi zasedata 4. in 5. mesto, ter Romain Bardet (DSM), sedmi v skupnem seštevku (+1:39). Prednost Barguila pred moštvenim kolegom Quintano medtem kopni.



9 km do cilja – Napad Naira Quintane (Arkea), moštvenega kolega Warrena Barguila, ki je s skoraj tremi minutami prednosti pred skupino z rumeno majico vozil etapni zmagi naproti, potem pa začel popuščati. Quintana še pospešuje ...

11,3 km do cilja – Barguil (Arkea) je zagrizel v zadnji, zaključni vzpon današnje etape. Trojica z Geschkejem in Latourjem zaostaja dobri dve minuti, skupina z rumeno majico pa pet minut. Se Francozu nasmiha etapna zmaga? V klanec so zagrizli tudi favoriti za zmago v skupnem seštevku. Rafal Majka narekuje tempo, Roglič je popustil.



16 km do cilja – Barguil še vedno na čelu dirke, sledi trojica z Geschkejem in Latourjem, nato sledi skupina s Pogačarjem in Rogličem, ki je skupaj z van Aertom in Gaudujem kot raketa pridrvel iz ozadja.



24 km do cilja – še 12 kilometrov do začetka vzpona na Col du Granon (2.413 metrov). Vzpon, ki ga je tudi Pogačar označil kot brutalno zahtevnega, je dolg 11,3 kilometra in ima povprečni 9,2-odstotni naklon.



28 km do cilja – Skupina z rumeno majico, ki je že prehitela van Aerta, zdaj šteje osem kolesarjev, od tega so trije iz ekipe Jumbo-Visma, tudi najbližji zasledovalec v skupni razvrstitvi Vingeggard, Quintana, Thomas in Yates (oba Ineos), Bardet, Izagirre in Quintana. V ozadju se približuje skupina z Rogličem in Gaudujem (FDJ-Groupama), ki se ji je pridružil Wout van Aert.



35 km do cilja – kolesarji se zdaj že spuščajo proti dolini, kjer jih v zadnjih desetih kilometrih čaka še ciljni vzpon najvišje kategorije na Col du Granon Serre Chevalier (2.413 metrov). Vzpon, ki ga je tudi Pogačar označil kot brutalno zahtevnega, je dolg 11,3 kilometra in ima povprečni 9,2-odstotni naklon. Na čelu dirke še vedno vozi Barguil in ima minuto in pol prednosti pred zasledovalci.



45 km do cilja, vrh Galibierja, z 2.642 metri najvišje točke letošnjega Toura – Pogačar, ki se ga kot klop drži Vingegaard, je medtem ujel Bardeta (DSM), ob cesti plapolajo slovenske zastave, navijači stojijo v špalirju. Barguil (Arkéa Samsic) je prvi prečkal gorski cilj na Col du Galibierju in dobil 20 točk v boju za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. Wout van Aert je po poročanju belgijskih medijev na vrhu vzpona zamenjal kolo. Tudi Roglič, ki je leta 2017 na teh cestah slavil svojo prvo etapno zmago na Touru, je prečkal vrh Galibierja.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86 and 🇫🇷 @romainbardet have been dropped from the group!



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86 perd sa place dans le groupe Maillot Jaune. Quelques mètres plus loin, c'est 🇫🇷 @RomainBardet qui est à son tour distancé.#TDF2022 pic.twitter.com/oq6UaO7Ipw — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

47 km do cilja – še 2,2 km do vrha legendarnega prelaza Col du Galibier zunajserijske kategorije! Vingegaard se kot klop drži Pogačarja, tudi Thomas kaže izjemno predstavo. Roglič je medtem popustil.

🇸🇮 @Rogla is dropped from the Yellow Jersey group!



🇸🇮 @Rogla est lâché du groupe Maillot Jaune ! #TDF2022 pic.twitter.com/RgtLBDiyWs — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

49 km do cilja – Roglič je štiri kilometre pod vrhom Col du Galibierja lansiral nov napad na rumeno majico! V skupini osmih kolesarjev je kar polovica kolesarjev Jumbo-Visme, pet minut naprej pa je še van Aert, ki bo slej ko prej najverjetneje prav tako prihitel na pomoč, da zlomijo Pogačarja.



50 km do cilja – Pogačar dobiva pomoč. Skupini, v kateri je kar pet kolesarjev ekipe Jumbo-Visma, ki zagotovo pripravlja novo serijo napadov na rumeno majico, se je zdaj pridružil še Brandon McNulty iz ekipe UAE.

51 km do cilja – ubežna skupina, ki je na začetku etape štela kar 20 kolesarjev, je vse manjša. Zdaj so v njej samo še štirje kolesarji, Wout van Aert, Simon Geschke, Pierre Latour in Warren Barguil, ki se mu je šest kilometrov pred vrhom Col du Galibierja uspelo nekoliko odcepiti od skupine. Gre v lov na novo etapno zmago na Touru?

54 km do cilja – Marc Soler (UAE Emirates) je v ozadju stopil na plin, pridrvel na pomoč Pogačarju in nekoliko umiril dogajanje v skupini, ki je zdaj vse bolj številčna. V njej je vse več kolesarjev, ki so popustili v ubežni skupini.

57 km do cilja – kolesarji Jumbo-Visme skušajo utruditi Pogačarja, a se ta za zdaj uspešno upira. Jumbovci lansirajo napad za napadom, do konca pa je še več kot 50 kilometrov, najtežji del pa šele sledi.

🤩 The big battle is on! 🔥



🤩 La grande bagarre est bel et bien lancée ! 🔥#TDF2022 pic.twitter.com/gmH5A260U3 — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

60 km do cilja – v ospredju dirke dogaja na polno! Od glavnine se je odcepila skupina favoritov, v kateri so trije kolesarji Jumbo-Visme (Roglič, Vingegaard in Benoot), vodilni Pogačar in Geraint Thomas (Ineos), ki v skupnem seštevku z 1:17 minute zaseda 4. mesto.



64 km do cilja – napad dvojca Jumbo-Visma je nevtraliziran, Pogačar ju ne pusti izpred oči. Kolesarji se z vrha Col du Tepegraphe že spuščajo v dolino, kjer jih čaka vzpon na Col du Galibier (17,7 km, 6,9-odstotni naklon), z 2.642 metri najvišjo točko letošnjega Toura.



Latour je spet prvi prečkal gorski cilj in pobral deset točk. Barguil jih je uplenil osem, vodilni v razvrstitvi najboljših na gorskih ciljih Geschke pa je na svoj račun pospravil šest točk.



68 km do cilja – napad Primoža Rogliča, ki je leta 2017 zmagal na podobni etapi! Je to napoved kandidature za novo etapno zmago? Zasavec je napad lansiral skupaj z moštvenim kolegom Tiesjom Benootom štiri kilometre pred vrhom Col du Telegrapha.

69 km do cilja – Med vzponom na Col du Telegraphe je s kolesa sestopil Nizozemec Mathiu van der Poel (Alpecin), ki zapušča dirko. Očitno je pregorel. Maja je že prevozil eno tritedensko dirko, Giro d'Italia.

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je odstopil s Toura. Foto: Guliverimage

71 km do cilja – Trener ekipe Jumbo-Visma Arthur van Dongen je v izjavi za Eurosport zanikal poročanje francoskih medijev, da se Jonas Vingeggard, tretji v skupnem seštevku dirke, spopada z bolečinami v hrbtu, je pa potrdil, da Primož Roglič čuti bolečine v hrbtu, in hkrati tudi dodal, da je pripravljen na izzive današnje etape.



75 km do cilja – Francoz Warren Barguil (Arkea) je z navijanjem tempa na Col du Telegraphe zreduciral ubežno skupino, v kateri je zdaj samo še deset kolesarjev. Gradek, Cattaneo, Politt, Van Keirsbulck, Pedersen in Bodnar niso zdržali ostrega tempa.

Foto: Reuters

77 km do cilja – Tadej Pogačar je bil kljub covidni nevarnosti znotraj lastne ekipe zjutraj na startu etape dobro razpoložen. Na vprašanje, ali bi, v primeru, da bi bil kolesar ekipe Jumbo-Visma, danes napadel vodilnega kolesarja, torej Pogačarja, je najprej v šali odvrnil, da ne, potem pa dodal, da ne ve, da pa danes vsekakor pričakuje napade.

"Še vedno pa imamo dobro ekipo in skušali bomo držati dober tempo, da bomo lahko nadzorovali dirko. Seveda pa nikoli ne veš. Danes pričakujem prvi pravi ognjemet na letošnjem Touru," je napovedal dvakratni zmagovalec Toura, ki je zadnji, ciljni klanec današnje etape, Col du Granon, za trening prevozil dvakrat.

78 km do cilja – ubežna skupina je že zagrizla v klanec 1. kategorije, ki vodi na Col du Telegraphe na nadmorski višini 1.566 metrov (11,9 km, 7,1-odstotni naklon). Sledil bo spust v mesto Valloria, nato pa akcija na Col du Galibier (17,7 km, 6,9-odstotni naklon), z 2.642 metri najvišjo točko letošnjega Toura.

Col du Telegraphe. Foto: Alenka Teran Košir

88 km do cilja – s Toura se je danes poslovil Oliver Naesen (AG2R Citroën Team), ki je zjutraj tožil zaradi slabega počutja. Kot je povedal, je bil kljub vsem simptomom, ki jih povezujemo s covid-19, na testiranju negativen. Ekipa AG2R je izgubila že tri kolesarje.



Ubežna skupina 19 kolesarjev ima medtem že skoraj osem minut prednosti.



* V ubežni skupini so:

Christophe Laporte, Wout van Aert (oba Jumbo-Visma),

Mikaël Cherel (AG2R)

Nils Politt, Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe),

Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Simon Geschke, Ion Izagirre (Cofidis),

Kamir Gradek, Dylan Teuns (Bahrain-Victorious)

Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Deceuninck)

Jonas Rutschs (EF Education-EasyPost)

Warren Barguil (Arkea)

Mads Pedersen, Tony Gallopin (Trek-Segafredo)

Maciej Bodnar, Pierre Latour (Total Energies)

Krists Neilands (Israel - Premier Tech)



​​​​100 km do cilja – tempo je prehud za van der Poela, ki zaostaja za ubežno skupino, v glavnini tempo narekujejo Emirati Tadeja Pogačarja. Večina kolesarjev pedalira z odpetimi dresi, kar pomeni, da je vročina res nevzdržna. V dolini se je živo srebro že povzpelo nad 35 stopinj Celzija.

🇳🇱 @mathieuvdpoel is the first to be dropped in the Lacets de Montvernier from the group!



🇳🇱 @mathieuvdpoel est le premier coureur distancé dans l'échappée !#TDF2022 pic.twitter.com/NKkZZQy9wk — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

Francoz Pierre Latour (TotalEnergies) je prvi prečkal prvi kategoriziran vzpon 11. etape na Lacets de Montvernier in presenetil nosilca pikčaste majice Simona Geschkeja (Cofidis).

105 km do cilja – ubežna skupina začenja vzpon na izjemno fotogeničen del današnje trase, vzpon 2. kategorije Lacets de Montvenier (3,4 km, povprečni naklon 8,2 %), kjer se cesta zelo zoži, zato tam ni navijačev. Pred glavnino so si nabrali že štiri minute prednosti.

Foto: Reuters

– ubežna skupina 20 kolesarjev, med katerimi ni Slovencev, si je pred glavnino nabrala že več kot tri minute prednosti.Danes mineva natanko 55 let od smrti svetovnega kolesarskega prvaka Toma Simpsona , ki je zaradi kombinacije peklenske vročine, izčrpanosti, amfetaminov in alkohola umrl na Dirki po Franciji med vzponom na legendarni vrh Mont Ventoux. Smrt komaj 29-letnega Britanca, ki so mu na mestu, kjer se je zgrudil, leto po smrti postavili spomenik, je brez dvoma zaznamovala najbolj opevano kolesarsko dirko na svetu.inje ujela večja skupina kolesarjev. V ubežni skupini je zdaj kar 20 imen, od tega dva kolesarja iz Vingeggard/Rogličeve ekipe Jumbo-Visma (Van Aert, Laporte), dva iz Alpecina, Bore, Cofidisa, AG2R, Quick-Step Alpha Vinyla, Bahraina ... Pred glavnino so si nabrali že več kot minuto prednosti. Očitno je to skupina, s katero je tudi glavnina zadovoljna.– ubežnikoma se želi pridružiti Italijan(Quick-Step Alpha Vinyl Team), tudi kolesarji ekipe Jumbo-Visma so danes zelo aktivni, očitno pripravljajo napad na vodilnega– ubežni dvojecje že prečkal leteči cilj v mestuNovih 20 točk za van Aerta, ki v točkovanju za zeleno majico močno vodi (304 točke). Najbližji zasledovalec(Quick-Step Alpha Vinyl Team) jih je do zdaj zbral 155.– dvojecl insi jepred zasledovalci nabral že 40 sekund naskoka. Begu se želi pridružiti več kolesarjev, tudi(Bahrain-Victoripus).– V Albertvillu, na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 1992, se je začela 11. etapa Dirke po Franciji, prva s pravim gorskim predznakom. Že po nekaj minutah sta se od glavnine odcepila stara rivala iz sveta ciklokrosa, Nizozemec(Alpecin-Deceuninck), ki do zdaj na Touru še ni pokazal pravega obraza, in Belgijec(Jumbo-Visma), vodilni v točkovanju.