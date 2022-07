Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar je v 11. etapi Dirke po Franciji, prvi s pravim gorskim predznakom na letošnji izvedbi Toura, prvič pokazal znake šibkosti. Po hudih napadih iz moštva Jumbo-Visma in ob zdesetkani ekipi pomočnikov je klonil na zadnjem klancu današnje etape. Rumeno majico vodilnega bo po petih etapah nadomestil z belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Pogačar bo jutri kolesaril v beli majici najboljšega mladega kolesarja. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Tadej Pogačar je v cilj pripeljal skoraj tri minute za zmagovalcem etape in novim vodilnim na dirki Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) in v skupnem seštevku dirke iz prvega zdrsnil na tretje mesto (+2:22). Predenj se je vrinil danes izjemni Francoz Romain Bardet (+2.16). Zaostanki so zdaj res majhni. Samo štiri sekunde za Pogačarjem zaostaja Geraint Thomas na 4. mestu (+2:26), peti pa je danes drugouvrščeni Nairo Quintana (Arkea) (+2:37).

Foto: Reuters

Pogačar je na prelazih Col du Telegraphe in Galibier še zmogel odgovarjati na številne napade Jumbo-Visme, ko pa je približno šest kilometrov pred ciljem na zadnji vzpon dneva, Col du Granon, silovito skočil Vingegaard, ni več imel pravega odgovora.

Od te točke je šlo za 23-Slovenca vse samo še navzdol. Povsem je popustil in zapadel v krizo, do konca pa so ga prehiteli še nekateri drugi tekmeci.

Čestitka novemu nosilcu rumene majice:

Po prihodu v cilj je prijateljsko čestital Vingegaardu za predstavo in oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja, ki je tako jutri ne bo več posodil Tomu Pidcocku (Ineos), ta jo je namesto Pogačarja nosil vse od 6. etape.

Kljub težkemu dnevu se je Pogačar pred kamerami pojavil s svojim značilnim nasmeškom, a brez konkretnega odgovora o razlogih za današnjo krizo.

Foto: Reuters

"Ne vem, kaj se je zgodilo. Na vzponu na Galibier sem se še zelo dobro počutil. Veliko je bilo napadov ekipe Jumbo-Visma, danes so bili res zelo dobri. Na zadnjem klancu pa, ne vem, kaj se je zgodilo, trpel sem vse do konca. Ne vem, kaj je bilo krivo, morda napadi, pomanjkanje hrane, ne ravno najboljši dan, bomo videli jutri, morda lahko odpeljem bolje," si želi Pogačar.

Na vprašanje novinarja, ali si v nadaljevanju dirke želi maščevanja, je rekel, da ne išče povračila, rad bi le dirkal do konca. "Rad bi dal vse od sebe in ničesar obžaloval."

Še enkrat je pohvalil današnjo taktično igro Jumba, ki da je res zelo dobro odpeljal dirko. "V naši ekipi nas ni več veliko (zaradi okužbe z novim koronavirusom so ostali brez dveh kolesarjev, op. p.), zato težko nadzorujemo pobege. Van Aert in Laporte sta taktično res dobro odpeljala dirko," je še enkrat pohvalil tekmece, na koncu pogovora pa poslal zgovorno sporočilo: "Danes sem izgubil tri minute, morda jih bom jutri nadomestil. Boril se bom do konca," obljublja dvakratni zmagovalec najpomembnejše dirke na kolesarskem koledarju.

Izidi, 11. etapa (Albertville - Col du Granon, 151,7 km): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 4:18:02

2. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) + 0:59

3. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:10

4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 1:38

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 2:04

6. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 2:10

7. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 2:51

8. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Qazaqstan) 3:38

9. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 3:59

10. Warren Barguil (Fra/Arkea Samsic) 4:16

...

20. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 11:31

85. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 30:32

90. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 30:37

136. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 37:23

... Skupni seštevek (11/21): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 41:29:59

2. Romain Bardet (Fra/Team DSM) + 2:16

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 2:22

4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:26

5. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 2:37

6. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 3:06

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 3:13

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 7:23

9. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Qazaqstan) 8:07

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:29

...

14. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 13:54

82. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 1:24:55

84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1:27:30

113. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 1:49:20

...

