Urška Žigart, zaročenka trenutno vodilnega kolesarja na Dirki po Franciji Tadeja Pogačarja in tudi sama profesionalna kolesarka, se je v času največje kolesarske dirke na svetu prelevila v kolumnistko belgijskega časopisa Het Nieuwsblad. V zadnji kolumni je v središče pisanja postavila porast okužb z novim koronavirusom v Franciji, ki so oklestile tudi kolesarsko karavano na francoski pentlji, zaobšle pa niso niti Pogačarjevega moštva UAE Emirates.

Dirko je v torek predčasno končal Novozelandec George Bennett, eden od najpomembnejših pomočnikov Tadeja Pogačarja v prihajajočih gorskih etapah, pozitiven je bil tudi pomočnik Rafal Majka, ki pa so mu zdravniki zaradi nizke stopnje kužnosti dovolili nadaljevati dirko.

Tadej Pogačar je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ostal brez pomembnega pomočnika, pozitiven je tudi drugi klubski kolega Rafal Majka. Foto: Reuters

Žigartova je v kolumni opozorila na po njenem mnenju preohlapen covidni protokol, ki velja na letošnjem Touru. "Nisem ne zdravnica ne virologinja, a že nekaj časa se sprašujem, zakaj na Dirki po Franciji ne velja strožji protokol glede covid-19. Kolesarje trenutno testirajo le enkrat na teden (obvezno testiranje s strani organizatorja je na prost dan, preostale dni se ekipe same odločajo o testiranju, op. a.), kar se mi zdi premalo glede na stanje v Franciji. Številke govorijo o več kot 250 tisoč novih pozitivnih testih na dan."

Foto: Vid Ponikvar

Dotaknila se je tudi dogajanj v UAE Emirates in izpostavila morebitne dolgoročne posledice za zdravje, ki bi jih covid-19 lahko pustil.

"George Bennett je bil pozitiven, kar pomeni, da je Tadej ostal brez pomembnega pomočnika. Sprašujem se, kako je to mogoče: pred dvema dnevoma so bili še vsi negativni, zdaj pa se pojavljajo primeri. Zavedam se, da je Tour spektakel, pa vendar ne za vsako ceno? Nihče si ne želi scenarija, po katerem bi covid-19 odločil o zmagovalcu. Gre pa tu za zdravje kolesarjev. Nihče natančno ne ve, kako nevarno je dirkanje ob okužbi," so besede Žigartove povzeli pri nizozemskem Wieler Revue.

V Franciji so v torek potrdili dobrih 180.000 pozitivnih testov na covid-19.



Ob Bennettu je zaradi pozitivnega testa v torek dirko predčasno končal tudi moštveni kolega Luke Mezgeca pri ekipi BikeExchange-Jayco Luke Durbridge, pred tem pa že Vegard Stake Laengen, Geoffrey Bouchard, Guillaume Martin, pa tudi Gianni Moscon, ki se po informacijah iz njegove ekipe spopada s posledicami podaljšane bolezni covid-19.