Wout van Aert je, potem ko je v 11. etapi Dirke po Franciji opravil ogromno dela za ekipo Jumbo-Visma, ki je s premišljeno taktiko in silovitim napadom Jonasa Vingegaarda v zadnjih kilometrih zaključnega vzpona prevzela rumeno majico vodilnega, spotoma osrečil še navijača.

Enemu od kolesarskih navdušencev, ki mu je pri spustu s Col du Granona posodil tlačilko, se je zahvalil kar s svojo zeleno majico. Kot je mogoče razbrati iz objav na družbenih omrežjih, mu je rekel, naj mu odpne zadrgo (šlo je za majico, ki jo kolesarji prejmejo na podelitvi, ne za tisto, v kateri vozijo) in jo vzame kot spominek. Dan, ki ga navijač zagotovo ne bo nikoli pozabil.

Little mechanical in the downhill of Col de Granon. Luckily the sealing in my @vittoriatyres tubeless tyre did his work. I swapped my green podium jersey with an unknown fan for some ‘life-saving’ air. Today was a good day 😎 https://t.co/kdyZxb01Oj