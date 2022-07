Pogačar poskusil z napadoma, a je Vingegaard ubranil rumeno majico, zmaga Pidcocku

Dirka po Franciji, potek 12. etape:

Cilj: Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) je zmagovalec kraljevske etape 109. Dirke po Franciji! Drugi je bil Louis Meitjes, tretji pa Chris Froome. Neilson Powless je bil četrti.

Skupina favoritov je ujela Cicconeja in Tadej Pogačar je sprintal za končno peto mesto in uspel, a Vingegaard je v cilj prišel takoj za njim.

Izidi 12. etape:

1. Thomas Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 4;55:24

2. Louis Meintjes (JAR/Intermarche - Wanty – Gobert – Materiaux) + 0:48

3. Chris Froome (VBr/Israel – PremierTech) 2:06

4. Neilson Powless (ZDA/EF Education First – EasyPost) 2:29

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:23

6. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma)

7. Geraint Thomas (VBR/Ineos Grenadiers) isti čas

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:26

9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) isti čas

10. Giulio Ciccone (Ita/Trek Segafredo) 3:32

…

1 km do cilja - Slovenca in Danca je spet ujel Geraint Thomas, medtem se Tom Pidcocok bliža cilju in veličastni zmagi.

1,2 km do cilja - Pogačar je skočil še enkrat! Spet mu tesno sledi le Jonas Vingegaard.

2 km do cilja - Pidcock še povečuje prednost pred zasledovalcema, favoriti ostajajo 3:40 za njim.

2,5 km do cilja - Prvi Pogačarjev napad je končan, Slovencu in Vingegaardu sta se spet priključila Geraint Thomas in Enric Mas, pa tudi Sepp Kuss.

3 km do cilja - Pogačar ima dovolj, skočil je mimo Kussa, z njim se je odpeljal tudi Jonas Vingegaard! Kolesarji se prebijajo skozi morje navijačev, Thomas Pidcock ima 33 sekund prednosti pred Meintjesom in 1:25 pred Froomom. Pogačar in Vingegaard sta 3:40 za vodilnim Britancem.

4 km do cilja - Sepp Kuss vleče Vingegaarda, zraven so le še Pogačar, Enric Mas, Geraint Thomas in Adam Yates. Pidcock se pelje zmagi naproti, vodi 3:57 pred skupino favoritov.

5 km do cilja - Pidcock vodi 25 sekund pred Meitjesom in 55 pred Froomom, skupina favoritov je 4:23 za vodilnim Britancem. Roglič je že opravil svoje, tempo zdaj narekuje Sepp Kuss. Pogačar sledi brez težav. Še en Francoz je v težavah, Romain Bardet komaj drži priključek s favoriti.

6 km do cilja - Kruijswijk je odpadel, zdaj skupino favoritov vleče Primož Roglič. Lucenko in Gaudu ne zmoreta držati silovitega ritma.

8,4 km do cilja - Van Aert je opravil svoje, Jumbo zdaj vleče Steven Kruijswijk. Roglič se vozi tik za Vingegaardom, tik za Zasavcem pa je Pogačar, ta ima ob sebi še Rafala Majko. Iz skupine favoritov pa je odpadel Aleksandr Vlasov.

9 km do cilja - Wout van Aert vleče skupino favoritov, ta zdaj za vodilnim Pidcockom zaostaja le še 5:10. Pidcocku sledi Meintjes, tretji je danes odlični veteran Chris Froome.

10,7 km do cilja - Powless je spet ujel priključek, potem pa je v napad skočil Tom Pidcock. Močno razredčena glavnina se je vodilnim približala na 5:25, Pogačar se še naprej vozi za vlakom Jumbo-Visme. Prežijo tudi kolesarji moštva Groupama FDJ s Thibatom Pinotom in Davidom Gaudujem, pa Ineosa z Geraintom Thomasom in Adamom Yatesom, Movistar je tudi še zraven, pa Nairo Quintana (Arkea Samsic) ...

12 km do cilja - V vodilni skupini je popustil Neilson Powless, 5:48 zadaj silovit tempo navija Jumbo-Visma, Pogačar pa se drži rumenega Vingegaarda.

13,8 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon kraljevske etape! Vodilna peterica ga začenja 6:08 pred glavnino. Kaj preipravlja Tadej Pogačar?

15 km do cilja - Vsak čas se bo začel vzpin na Alpe d'Huez. V dolini je vroče, prek 30 stopinj Celzija, še na vrhu obeh današnjih prelazov je bilo močno prek 20 stopinj Celzija.

Alpe d'Huez:

⛰ We're almost there! Take a look at the 3D profile of Alpe d'Huez



⛰ Nous y sommes presque ! Découvrez le profil 3D de l'ultime ascension du jour : Alpe d'Huez#TDF2022 pic.twitter.com/VhCS9qXgId — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2022

20 km do cilja - Vodilna peterica spet vozi več kot šest minut pred glavnino, medtem je ta že ujela Portugalca Oliveiro. Giulio Ciccone lahko danes teoretićno prevzame pikčasto majico, za vodilnim v tem seštevku namreč zaostaja le še pet točk. Če bo na Alpše d'Huez najmanj peti, bo to zadostovalo za prevzem vodstva med najboljšimi hribolazci na dirki.

30 km do cilja - Tom Pidcock je na spustih prava zver, kolegi ubežniki mu le stežka sledijo, skupaj pa so prednost pred glavnino spert povečali na 5:20. Kolesarji se hitro približujejo zaklučnemu vzponu etape Alpe d'Huez, ki se bo začel 13,8 kilometra pred ciljem.

52 km do cilja – Pidcock, Meintjes, Powless, Froome in Ciccone se v dolino spuščajo 55 sekund pred Goossensom in perezom, 1:46 pred Schönbergerjem in Oliveiro ter 4:20 pred glavnino. Na čelu glavnine je domala ves čas neutrudni van Aert.

54,6 km do cilja - Giulio Ciccone (Trek Segafredo) je prvi prečkal Col de la Croix de Fer, glavnina se je medtem ubežnikom približala na 4:50.

🏔 🇮🇹 @giuliocicco1 passe en tête au sommet du Col de la Croix de Fer (HC) et se rapproche de la tête du classement de la montagne. #TDF2022 ⚪️🔴 pic.twitter.com/qGoLLtD7vX — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 14, 2022

Izidi gorskega cilja, Col de la Croix de Fer:

1. Ciccone 20 točk

2. Powless 15

3. Meintjes 12

4. Froome 10

5. Pidcock 8

6. Perez 6

7. Goossens 4

8. Schönberger 2

Vrstni red v boju za pikčasto majico : 1. Simon Geschke (Cofidis) 43 točk, 2. Pierre Latour (TotalEnergies) 35, 3. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) 35, 4. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 30 ...

58 km do cilja – Pidcock, Meintjes, Powless, Ciccone in Froome so se začasno otresli Oliveire, Pereza, Goossensa in Schönbergerja, ohranjajo pa še slabih šest minut in pol prednosti pred glavnino. Vodilni imajo še štiri kilometre do vrha klanca Col de la Croix de Fer.

62 km do cilja - Na najdaljšem klancu dneva ni kakšnega dramatičnega dogajanja, prednost ubežnikov počasi kopni in je zdaj le še 6:27 pred glavnino, povsem drugače pa bo na zaključnem vzponu etape, na Alpe d'Huezu, kjer se že od jutra zbirajo navijači. Tam je že zdaj prava zabava, slovenski kolesarji pa lahko računajo na izdatno podpor številnih navijačev iz Slovenije.

To je "slovenski ovinek" na vzponu na Alpe d'Huez:

68 km do cilja - Kolesarji imajo še dobrih 13 kilometrov do vrha drugega klanca dneva, glavnina vozi 6:58 za ubežniki, na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme, ob Rogliču pa se vozi tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

7"00' d'avance pour les 9️⃣ échappés dans la longue montée vers le Col de la Croix de Fer !#TDF2022 ⚪️🔴 pic.twitter.com/wzDWApMW59 — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 14, 2022

76 km do cilja - Prednost vodilnih je narasla na 7:17, na klancu stika z glavnino ne morejo več držati sprinterji, zaostali so tudi Slovak Peter Sagan, Avstralec Caleb Ewan, Nizozemec Fabio Jakobsen ...

83 km do cilja – Kolesarji so začeli vzpon na Col de la Croix de Fer, vodilna deveterica 6:17 pred glavnino. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Pidcock, ki za rumenim Vingegaardom zaostaja 11 minut in 12 sekund.

89 km do cilja - Vodilna deveterica ima 5:25 prednosti pred glavnino. Kmalu se bo začel vzpon na Col de la Croix de Fer (Najvišja kategorija, 29 km, povprečni naklon 5,2 %).

Nove težave za Pogačarjeve

Zaradi okužbe s koronavirusom je dirko zapustil še vodja Pogačarjeve ekipe UAE Emirates, Španec Matxin Joxean Fernandez, poročajo mediji.

101 km do cilja - Vodilni skupini je nekoliko ušel Neilson Powless (EF - EasyPost), pridružil se mu je še Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), ki naravnost blesti na spustih. Vodilna skupina je malce razpadla, zaostanek glavnine pa je presegel štiri minute.

104 km do cilja - Spust je kolesarjem prekinil krajši vzponček na Telegraphe, spust se zdaj nadaljuje, Froome in Pidcock pa sta že ujela vodilno skupino. Deveterica ima zdaj že 3:45 prednosti pred glavnino.

109 km do cilja - V vodstvu je zdaj skupina sedmih kolesarjev (Perez, Powless, Ciccone, Meintjes, Oliveira, Goossens in Schönberger), kmalu jih bo devet, vsak čas jo bosta namreč ujela še Froome in Pidcock. Zaostanek glavnine je narasel na 3:33.

💪The front of the riders has come back together, there are now these 3 who have joined the 4 already up front:



💪Jonction en tête de couse, 3 hommes font leur retour à l'avant :



🇧🇪 @KobeGoossens

🇦🇹 @schoeni1994

🇵🇹 @Nelsoliveira89 #TDF2022 pic.twitter.com/KVohgXWpwl — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2022

113 km do cilja - Britanski dvojec Froome - Pidcocok se je na vratolomnem spustu vodilnim približal na manj kot minuto (55 sekund), glavnina, na čelu katere tempo ves čas diktira Jumbo-Visma, pa vozi 2:30 za vodilnim kvartetom.

123 km do cilja - Perezu so se priključili Powless, Ciccone in Meintjes, pred Pidcockom in Froomom imajo 1:18 prednosti, pred glavnino pa 1:56. Primož Roglič se vozi s kolegi iz Jumbo-Visme na čelu glavnine, Tadej Pogačar se še skriva, a je nekje v ospredju glavnine.

125 km do cilja - Na spustu se je glavnini oddaljil še Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) in zdaj lovi ter tudi že prehiteva kolesarje pred seboj. Glavnina sicer vozi 1:55 za vodilnim Francozom.

131,9 km do cilja - Anthony Perez je prvi prečkal Col du Galibier, 26 sekund za njim trojica Powless, Ciccone in Mentjes, nekaj za njimi še preostali člani prvotne ubežne skupine, pa Froome 1:40 za vodilnim Francozom, glavnina pa 1:54 za vodilnim.

Izidi gorskega cilja najvišje kategorije (HC), Col du Galibier (2.642 m.n.v.):

1. Perez 20 točk

2. Ciccone 15

3. Meintjes 12

4. Powless 10

5. Oliveira 8

6. Schönberger 6

7. Goossens 4

8. Louvel 2

Vrstni red v boju za pikčasto majico: 1. Simon Geschke (Cofidis) 43 točk, 2. Pierre Latour (TotalEnergies) 35, 3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 30, 4. Warren Barguil (Arkéa-Samsic) 30, 5. Anthony Pérez (Cofidis) 20, 6. Tadej Pogačar (UAE Emirates) 18 ...

134 km do cilja - Iz glavnine se je v lov za ubežniki podal britanski veteran Chris Froome (Israel PremierTech), štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji. Vodilnemu Perezu zdaj sledijo le še Powless, Meintjes in Ciccone, preostali kolesarji iz prvotne ubežne skuipine so popustili in so nekje pred glavnino.

135 km do cilja - Perez ima do vrha Galibierja še tri kilometre, vozi pa 18 sekund pred sedmerico zasledovalcev in dobri dve minuti pred glavnino. Kolesarji so že nad 2.000 metri nadmorske višine, tempratura ozračja pa je še vedno preko 25 stopinj Celzija. Skupina z Rogličem ni dolgo vztrajala pred glavnino.

137 km do cilja - Ciccone in Meintjes sta ujela vodilne, v solo napad pa je šel Francoz Anthony Perez. Glavnina zdaj vozi 1:23 za čelom dirke.

139 km do cilja - Šesterica vodilnih ima še 6,7 km do vrha prvega vzpona dneva, vozi 39 sekund pred Cicconejem, ki se mu je pridružil še Južnoafričan Louis Meintjes (Intermarche), iz glavnine pa je spet skočila večja skupina kolesarjev, med katerimi je spet tudi Primož Roglič. Sonce je posušilo cesto, kar je dobra novica za tekmovalce pred hitrnim, dolgim in nevarnim spustom z Galibierja. Na čelu glavnine je ves čas Wout van Aert, njegovega kolesa se kot klop drži rumeni Jonas Vingegaard.

🚴 Quelle équipe verra son coureur passer en premier sous l'arche du kilomètre 92 ?



👇 Votre réponse en commentaires ! Le gagnant sera invité par les @hautsdeseinefr à assister à l’arrivée de la dernière étape du #TDF2022 sur les Champs-Elysées ! pic.twitter.com/dnMcfiRFgn — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2022

143 km do cilja – Vodilno šesterico zdaj lovi Giulio Ciccone (Trek Segafredo), vozi 45 sekund za njo. Za Italijanom se je podalo še nekaj kolesarjev, glavnina pa zdaj vozi mirno, 1:47 za vodilnimi.

147 km do cilja - Zdaj je v ospredju spet samo še bežeča šesterica, glavnina je spet strnjena.

148 km do cilja - Glavnini je nekoliko pobegnila še večja skupina kolesarjev, v kateri so tudi Primož Roglič, Rigoberto Uran, Thibaut Pinot, Tom Pidcock ... Vodilna šesterica ima zdaj le še 1:12 prednosti pred zasledovavalci. Pogačar se vozi nekje v sredini močno razpotegnjene glavnine.

🏁 146KM



The break group has 1'15" over the peloton but there are various other groups looking to move out behind.



L'écart entre le peloton et le groupe de tête n'est plus que de 1'15" ! Dans le peloton les attaques se multiplient et l'échappée voit son avance fondre.#TDF2022 pic.twitter.com/a4irXNiXLB — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2022

149 km do cilja - Klanec postaja vse bolj strm, prednost vodilne šesterice pa je padla na 1:40.

153 km do cilja - Kolesarji so prevozili edini leteči cilj v današnji etapi, iz glavnine se je v boj za nekaj točk izstrelil Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), nosilec zelene majice. Ubežniki imajo 1:50 prednosti pred glavnino.

💚 @WoutvanAert is the first in the peloton to reach the intermediate sprint to take the points that remain.



💚@WoutvanAert prend la 7e place du sprint intermédiaire avec un retard de 2'02" sur l'échappée !#TDF2022 pic.twitter.com/tV0v16yuNa — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2022

Izidi letečega cilja, Le Monetier-Les-Bains:

1. Gossens 20 točk

2. Oliveira 17

3. Louvel 15

4. Schönberger 13

5. Powless 11

6. Perez 10

7. Van Aert 9

8. Jorgenson 8

9. Philipsen 7

10. Froome 6

11. Gougeard 5

12. latour 4

13. Woods 3

14. Pinot 2

15. Meintjes 1

V boju za zeleno ima zdaj Van Aert 313 točk, drugi je Fabio Jakobsen (QuickStep) s 155, tretji pa Pogačar s 148.

154 km do cilja - Glavnina je popustila, šesterica se vzpenja na Galibier 1:50 pred zasledovalci. Začetek vzpona je položen.

157 km do cilja - Nelson Oliveira (Por/Movistar), Anthony Perez (Fra/Cofidis), Kobe Goossens (Bel//Intermarche), Matis Louvel (Fra/Arkea Samsic) in Sebastian Schönberger (Avt/B&B Hotels - KTM) so ujeli Američana, šesterica zdaj vozi 25 sekund pred glavninl.

160 km do cilja - Powless vozi nekaj deset metrov pred peterico zasledovalcev, v glavnini vlada nervoza, prišlo je tudi do padca, na tleh so se znašli Steven Kruijswijk, Yves Lampaert in Kristian Sbaragli.

13.18 (165,1 km do cilja) - 12. etapa 109. Toura se je začela! Kolesarje že takoj po startu čaka vzpon na Galibier, a z druge strani, kot so ga prekolesarili včeraj. Takoj po startu je napadel Američan Neilson Powless (EF - EasyPost).

Start: Ob 13.05 so se bodo kolesarji v Brianconu podali na zaprto vožnjo, ob 13.20 se bo kraljevska etapa letošnjega Toura začela tudi zares. Že na startu je preko 27 stopinj Celzija, kolearje čaka še en vroč dan. Je pa pred statrom deževalo, cesta je še mokra.

Pogačar: Pripravljen sem na boj

"Dobro se počutim, dobro sem spal. Včeraj sem videl Urško, kar mi je dalo veliko energije, pripravljen sem na boj. Nisem nervozen, mislim, da so moji tekmeci bolj, upam, da bom imel danes dobre noge," je pred startom povedal Tadej Pogačar.

Do zdaj je z dirke odstopilo 17 kolesarjev, dva včeraj. Startno listo bi moralo danes torej podpisati 159 tekmovalcev.

Danes je v Franciji državni praznik, Dan Bastilje, zato bodo posebej motivirani francoski kolesarji, ampak, kot je pred etapo dejal Američan Neilson Powless: "Prav vsak v pelotonu si želi prvi prikolesariti na Alpe d'Huez."