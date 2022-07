Kaj takega se na Touru še ni zgodilo

Poezija na Tour de France v režiji slovenskih navijačev. Tako bi lahko z eno besedo opisali dogodke na zaključku trase 12. etape največjega kolesarskega spektakla. Legendarni vzpon Alpe d'Huez je bil slovensko obarvan. Doživeli smo slovenski praznik na dan francoskega državnega. Ogromno navijačev iz naše majhne države je prišlo spodbujati slovenske borce na dveh kolesih in hkrati zbirati spomine. Takšne, ki za vedno ostanejo v glavi in srcu.

Kaj takega, kar smo bili priča na legendarnem vzponu na Alpe d'Huez, še nismo videli. Nekaj podobnega je sicer bilo, ko je Primož Roglič kolesaril na Giru leta 2019, vendar je bila letos na Dirki po Franciji občutna navijaška nadgradnja. Slovenska trobojnica se je bohotila na številnih serpentinah proti znanemu francoskemu smučarskemu središču. Napisov na cesti v znak spodbude našim kolesarjem prav tako ni manjkalo.

V četrtek je bilo na zaključnem vzponu na Alpe d'Huez v znamenju slovenskih navijačev, ki so pričarali lepo kuliso. Foto: Jaka Lopatič

Nekateri so prišli kot družina le navijati, spet drugi so v tem delu Francije prebivali že več dni in izkoristili čas za kolesarjenje na vrhove, ki so sicer del največjega kolesarskega spektakla. Tour ima res poseben čar. Spremljati gladiatorje, ki tri tedne na polno vrtijo pedale, je poseben občutek. Zlasti na predelih, kjer se dirke lomijo.

In eden od takšnih vzponov je bil tudi Alpe d'Huez, kamor so prišli ljudje z vseh koncev sveta. Že zgodaj zjutraj so se postavili ob progo, si rezervirali mesto, da bodo imeli dober pregled nad dirko, in debelih 10 ur na soncu čakali na prihod kolesarjev. Nekateri so šli še dlje in so imeli avtodome parkirane že nekaj dni. Bili so celo takšni, ki so si svoje mesto "rezervirali" prejšnji teden.

Kako so si navijači že zjutraj rezervirali svoja mesta za ogled zaključka 12. etape na Alpe d'Huez

Čeprav dirka poteka v Franciji, je bil občutek, kot da se vse skupaj dogaja na slovenskih cestah, denimo na dirki Po Sloveniji, saj je bilo ogromno slovenskih navijačev, slovenskih trobojnic, iz zvočnikov se je slišala slovenska glasba ... Med njimi je bila tudi skupina iz Savinjske doline, ki ima že dolgo brado, kar se spremljanja največjih dirk tiče.

"Ko so nas slovenski kolesarji videli prvič ali drugič, so imeli oči tako velike kot trojanski krof"

Aljoša iz Žalca denimo že 12 let hodi na največje dirke, iz leta v leto pa je vse več takšnih, ki se priključijo njihovi skupini. Letos so v Alpe pripotovali kot 21 članska zasedba. "Pred dvanajstimi leti smo začeli v manjši družbi. Za kakšen osebni avto nas je bilo. Sploh nismo vedeli, da so bili še drugi Slovenci na Touru. Zdaj je presenečenje, koliko nas je. Nepojmljivo je," je dal vedeti, kako se je zanimanje za spremljanje kolesarskih dirk v očeh slovenskih ljudi spremenilo.

Navija staro in mlado. Foto: Guliverimage

Razumljivo, naši kolesarji dosegajo vrhunske rezultate. Na Touru stiskajo pesti za peterico - Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec. Mlajši Pogi je še vedno v igri za zmago na letošnjem Touru, čeprav je imel v 11. etapi krizo in izgubil dragocen čas v primerjavi z Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), za katerim v skupnem seštevku zdaj zaostaja 2:22.

"Kurjo polt dobimo, ko gledamo, kako kolesarji švigajo mimo. Navijamo za naše kolesarje. Zato prihajamo. Ko gredo mimo, je nekaj posebnega. Ko smo bili prvič ali drugič na dirki, in so nas videli slovenski kolesarji, so imeli oči tako velike kot trojanski krofi. Niso pričakovali. Zdaj pričakujejo. Pridemo zato, da navijamo in se imamo dobro v družbi," poudarja Aljoša.

Na francoski državni praznik smo imeli Slovenci svoj praznik sredi Francije

A ni kolesarstvo le Tour de France. Skupaj s kolegi si pobližje ogleda tudi Giro, Vuelto - kamor bodo morda odpotovali prav tako letos -, belgijske klasike, francoski spomenik Pariz-Roubaix ... A je tam Slovencev bistveno manj, izpostavlja.

Takšen odhod v Francijo pa ni le spremljanje spektakla profesionalcev, ampak si tudi sami zadajo svoje podvige in hkrati skrbijo, da je vzdušje sproščujoče: "Tu smo osem, devet dni. V tem času smo vozili na prelaze. V skupini imamo takšne ljudi, ki so v preteklosti že vse prekolesarili, in tudi novince. Vse imamo dobro organizirano. Če kdo ne zmore, imamo spremljevalni avto. Najstarejši član je star 62 let in je prav tako prekolesaril vse. Potem je tu navijanje, hkrati pa se zabavamo. Za vse imamo poskrbljeno, da funkcionira. Ker je drago v Franciji, denimo s seboj prinesemo raznorazne omake in potem naredimo tukaj za jesti. Prijatelj nam je omogočil, da imamo za 200 evrov Tuborg piva, kar nam tudi prav pride v vročih dneh. Super je vzdušje. V sredo na Col du Granon je bilo tako navijaško ogrevanje, na Alpe d'Huez je bila poezija."

Prav poseben špalir vselej naredijo kolesarjem nizozemski navijači. Foto: Reuters

In kaj pravijo žene, ker so tako pogosti obiskovalci dirk? "Navdušene so, ker jim pošiljamo slike," se je zasmejal in nadaljeval: "Pač, nobena ni kolesarska navdušenka, da bi šla z nami. A se dogovarjamo, da bi šli kdaj skupaj z njimi. Za kakšen vikend in bi one kako drugače izkoristile čas, medtem ko bi ga mi na kolesu."

Čeprav je bil včeraj francoski državni praznik, padec Bastilje in začetek revolucije, lahko rečemo, da smo ga imeli tudi Slovenci na Tour de France. Padel je navijaški rekord. Kaj takega se na Touru še ni zgodilo. In naj traja še vrsto let, medtem pa slovenski navijači upajo, da se bo v bližnji prihodnosti zgodil zasuk na Dirki po Franciji in bo Pogačar še enkrat letos oblekel rumeno majico vodilnega ter se v njej 24. julija pripeljal na Elizejske poljane.