Veliki ljubitelj Putina, ki je obnorel Slovenijo, ostal brez državljanstva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočal, da je po odkritjih ukrajinskih varnostnih služb izdal odlok za odvzem ukrajinskega državljanstva več osebam, ki naj bi delovale proti interesom Ukrajine in ob ukrajinskem posedovale tudi ruski potni list. Med posamezniki, ki jim bo v skladu z odlokom odvzeto državljanstvo Ukrajine, sta župan Odese Genadij Trukanov in baletni superzvezdnik Sergej Polunin, ki je pred leti nastopil tudi v Sloveniji.

Zelenski v svojem sporočilu ni imenoval posameznikov, ki jim bo v skladu z njegovim odlokom odvzeto državljanstvo Ukrajine, po navedbah tako ukrajinskih kot ruskih medijev pa gre za Genadija Trukanova, župana Odese, nekdanjega ukrajinskega poslanca Olega Carjova in po mnenju mnogih najboljšega baletnika na svetu Sergeja Polunina.

Pri Carjovu in Poluninu so zadeve glede stališča ukrajinskega političnega vrha, da delujeta proti interesom države, jasne: oba sta leta 2022 odkrito podpirala rusko invazijo Ukrajine, oba sta navijala za pridružitev Ukrajine Rusiji, oba v Rusiji tudi živita (Polunin je lani sicer napovedal, da bo Rusijo zapustil).

Obnorel Slovence in razprodal Cankarjev dom



Fotografija tetovaž, ki jo je Sergej Polunin leta 2022 objavil na družbenem omrežju Instagram. Foto: Instagram / Sergej Polunin Sergej Polunin velja za velikega podpornika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Na svojem telesu ima kar tri tetovaže Putinovega obraza. Polunin se je rodil v Hersonu v Ukrajini, rusko državljanstvo pa je pridobil leta 2018. V Rusijo se je zaradi kariere baletnika preselil leta 2012. Od leta 2017 ima tudi državljanstvo Srbije.



Polunin je marca 2019 nastopil tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Naval na vstopnice za njegovo predstavo je bil ogromen. Kot so v začetku leta 2019 sporočili iz Cankarjevega doma, so vse vstopnice prodali v samo dveh dneh. Nato se jim je zaradi izrednega zanimanja slovenske publike uspelo dogovoriti še za eno predstavo, za katero pa so bile vstopnice razprodane v samo 40 minutah.

Kje zdaj lažejo o ruskem državljanstvu – v Odesi ali Kijevu?

Pri Genadiju Trukanovu, županu Odese, so stvari po navedbah ukrajinskih medijev bolj zapletene, saj nikoli ni javno podprl ruske invazije Ukrajine, obenem pa kot župan Odese seveda ne živi v Rusiji.

Genadij Trukanov, župan Odese, je sporočil, da bo po odločitvi Zelenskega, da mu vzame ukrajinsko državljanstvo, pravico iskal na sodišču. Foto: Reuters

Trukanov, ki zaradi odvzema ukrajinskega državljanstva tako rekoč ne more več opravljati županske funkcije, je po trditvah ukrajinskih obveščevalcev ruski potni list pridobil leta 2015. Leta 2017 mu ga je sodišče v Rusiji razveljavilo, Trukanov pa je po poročanju ukrajinskih medijev takrat trdil, da je za vse skupaj izvedel prek spleta.

OCCRP, medijski projekt za poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji, je leta 2018 objavil tudi fotografijo njegovega ruskega potnega lista (vir).

Govorice, da Trukanov še vedno poseduje ruski potni list in s tem tudi rusko državljanstvo, so se znova okrepile lani, ko je ukrajinski politični aktivist Sergij Sternenko v komunikacijski aplikaciji Telegram objavil več dokumentov, ki naj bi dokazovali, da te navedbe držijo.

Ukrajinska ustava prepoveduje, da bi kdo imel dvojno državljanstvo, vendar obenem zagotavlja, da nobenemu ukrajinskemu državljanu ni mogoče odvzeti državljanstva. Ustava predsedniku Ukrajine (na fotografiji Volodimir Zelenski) hkrati sicer daje pooblastilo, da državljanstvo podeli ali ga prekine. Foto: Reuters

Pravico bo iskal na sodišču, kjer je bil v preteklosti že večkrat

Trukanov je za ukrajinske medije danes dejal, da so trditve o tem, da ima rusko državljanstvo, izmišljene in da bo pravico iskal na sodišču.

Župan Odese – to funkcijo opravlja od leta 2014, njegovega stolčka pa v tem času ni zamajalo niti več korupcijskih škandalov, zaradi katerih je bil večkrat aretiran – je dolgo veljal za simpatizerja Rusije in ruske politike, pa tudi za nostalgika, ki je sanjaril o nekdanji veličini Sovjetske zveze, a se je po invaziji Ukrajine februarja 2022 prelevil v resnega patriota in podprl ukrajinski odpor proti okupatorjem z vzhoda.