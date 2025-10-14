Umrl je legendarni ruski telovadec Aleksander Ditjatin, ki je na poletnih olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980 osvojil osem medalj, vključno s tremi zlatimi. O smrti njihovega profesorja so javnost prvi obvestili na Univerzi Gercen v Sankt Peterburgu, kjer je Ditjatin poučeval. Star je bil 68 let.

Aleksander Ditjatin je na OI v Moskvi leta 1980 kot član reprezentance takratne Sovjetske zveze dosegel izjemen podvig. Uvrstil se je v finale v vseh osmih disciplinah in v vsaki končal na stopničkah. Osvojil je tri zlate, štiri srebrne in eno bronasto medaljo. Skupno jih je zbral deset, saj je pred tem na OI v Montrealu leta 1976 osvojil srebrni kolajni.

Dolgo časa je bil edini olimpionik s takšnim dosežkom. Le slovitemu ameriškemu plavalcu Michaelu Phelpsu je uspelo ponoviti podvig legendarnega Ditjatina ter osvojiti osem medalj na enih OI, in sicer leta 2004 v Atenah.

Telovadec nekdanje Sovjetske zveze je na treh svetovnih prvenstvih osvojil skupno 12 medalj in je tudi štirikratni evropski prvak.

Bil je tudi prvi telovadec, ki je na OI v moški konkurenci dosegel najvišjo oceno 10, ki jo je prejel za sestavo na preskoku.

Po tekmovalni upokojitvi je postal trener. Leta 2014 je bil sprejet v gimnastično dvorano slavnih.

V Rusiji vsako leto poteka eno najprestižnejših tekmovanj domače sezone, pokal Aleksandra Ditjatina.