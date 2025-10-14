Če bi Rusija na podoben način kot pred tremi leti Ukrajino v letu 2025 poskusila napasti Poljsko, bi stvari potekale bistveno drugače, opozarja upokojeni ameriški vojaški častnik Ben Hodges, nekdanji poveljujoči general vojske ZDA v Evropi.

V primeru ruskega napada na Poljsko, ki bi najverjetneje potekal iz smeri Belorusije, od koder je Rusija februarja 2022 nad Ukrajino poslala del svoje vojske, bi se ruske oborožene sile srečale z veliko močnejšim odporom kot v primeru invazije Ukrajine, je za medij To je To, ki deluje pod okriljem poljske državne televizije, njegovo ciljno občinstvo pa je v Belorusiji, brez ovinkarjenja namignil upokojeni ameriški general Ben Hodges.

Intervju s Hodgesom:

Na vprašanje poljskega novinarja, kaj bi se zgodilo, če bi Rusija v letu 2025 izvedla napad na Poljsko na podoben način kot leta 2022 na Ukrajino, je Hodges odgovoril, da bi njihov poskus v kali zatrle letalske in kopenske sile zveze Nato, ki bi Ruse preprosto uničile.

"Rusom bi morali še pred invazijo reči: ne drznite si storiti tega, ali pa bomo Ukrajini dali vse potrebno, da zaščiti svojo suverenost," je še dejal Hodges. Foto: Guliverimage

Kaliningrad bi bil uničen v prvih urah

Dodal je, da bi bil Kaliningrad, ruska enklava ob Baltskem morju, ki meji na Poljsko in Litvo, zradiran v prvih nekaj urah spopada.

Zavezniške sile bi v enklavi uničile vse vojaške objekte in vse druge vojaške inštalacije, je pojasnil. Podobna usoda bi po besedah Hodgesa takoj doletela tudi Sevastopol, pristaniško mesto na ukrajinskem polotoku Krim, kjer je glavni štab ruske črnomorske mornarice.

Hodges je ob tem sicer opozoril, da ruska invazija Ukrajine in teoretični napad na članico zveze Nato Poljsko nista neposredno primerljiva ne le zato, ker bi se zavezništvo silovito odzvalo s takojšnjimi napadi na ruske vojaške objekte, temveč tudi zaradi razlik v terenu.

Kaliningrad, kjer ima Rusija vojaške objekte in nameščene vojaške inštalacije, med drugim tudi izstreljevalne platforme za križarske in balistične rakete, bi bila v primeru ruskega napada na katero od držav članic zveze Nato v bližini Baltika zagotovo ena od prvih tarč obrambnega zavezništva. Foto: Gulliverimage

Na Poljskem so v zadnjih tednih zaradi Rusije zaskrbljeni bolj kot sicer, saj so v zračni prostor države iz smeri Belorusije pred kratkim vdrli brezpilotni letalniki, ki so bili na las podobni tistim, ki jih Rusija uporablja za napade in izvidniške naloge v Ukrajini.

Če bi bili leta 2022 bolj odločni, bi lahko bila situacija v Ukrajini danes povsem drugačna

Nekdanji poveljnik ameriških sil v Evropi je za poljski medij izrazil še mnenje, da bi lahko bila situacija danes v Ukrajini povsem drugačna, če bi bila zveza Nato in Zahod pred rusko invazijo Ukrajine februarja 2022 bolje pripravljena na naraščajočo rusko grožnjo sosednji državi.

"Rusom bi morali reči: ne drznite si storiti tega, ali pa bomo Ukrajini dali vse potrebno, da zaščiti svojo suverenost," je še dejal Hodges.