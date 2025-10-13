Trump o vojni v Ukrajini: Če se ta vojna ne reši, jim bom poslal ...

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da ne izključuje možnosti dobave križarskih raket tomahawk Ukrajini, ter dodal, da bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pomagala končati vojno.

"Če se ta vojna ne reši, jim bom poslal tomahawke"

V pogovoru z novinarji na krovu letala Air Force One na poti na Bližnji vzhod v nedeljo pozno zvečer je Trump dejal, da se bo o zadevi pogovoril z Moskvo in jih vprašal, ali si (Rusija, op. p.) želijo, da bi jih napadle rakete tomahawk. "Mislim, da ne," je odgovoril.

Trump je dodal, da bi lahko ruskim uradnikom rekel: "Če se ta vojna ne reši, jim bom poslal tomahawke."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v zadnjih tednih ZDA večkrat prosil za rakete tomahawk. Njihov največji doseg 2.500 kilometrov bi Ukrajini omogočil, da zadene cilje, kot so rafinerije nafte, tudi v azijskem delu Rusije.

Trump je tomahawk opisal kot "neverjetno" in "zelo žaljivo" orožje ter dodal: "In odkrito povedano, Rusija ga ne potrebuje." Dejal je, da namerava o tem razpravljati z Moskvo in da je o tem obvestil Zelenskega.

Trump je dodal, da bi lahko ruskim uradnikom rekel: "Če se ta vojna ne reši, jim bom poslal tomahawke". Foto: Reuters

Trump: Rusija je zaskrbljena zaradi morebitne ameriške dobave tomahawkov

Čeprav je takšno dobavo označil za "nov korak agresije", je Trump dejal, da je vredno omeniti to možnost, ker si želi, da se vojna konča.

Preden je Trump podal te izjave, je Zelenski dejal, da sta se z ameriškim predsednikom v telefonskem klicu pogovarjala o sistemih protizračne obrambe Patriot in tomahawkih.

Zelenski je na Telegramu zapisal, da je Rusija zaskrbljena zaradi morebitne ameriške dobave tomahawkov in da bi tak pritisk lahko pomagal doseči mir. Ali sta se dogovorila o kakšnih konkretnih korakih, ni potrdil.

Zelenski je pred tem dejal, da bo Ukrajina rakete tomahawk uporabljala le v vojaške namene in da ne bo napadala civilistov v Rusiji, če bi ji jih ZDA dostavile. "Nikoli nismo napadli njihovih civilistov. To je velika razlika med Ukrajino in Rusijo," je ukrajinski voditelj dejal na televizijski mreži Fox News.