M. T., STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
20.48

Osveženo pred

14 minut

Nedelja, 12. 10. 2025, 20.48

14 minut

Zelenski o raketah tomahawk: Vidimo in slišimo, česa se zelo boji Rusija

M. T., STA

Zelenski in Trump v Beli hiši | Ukrajinski predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imata zdaj veliko bolj prijateljski odnos kot na začetku leta. | Foto Reuters

Ukrajinski predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imata zdaj veliko bolj prijateljski odnos kot na začetku leta.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump sta se po telefonu pogovarjala o morebitni dobavi protiletalskih sistemov patriot in raket tomahawk. To je na omrežju Telegram sporočil Zelenski. Pogovor naj bi potekal v soboto. Zelenski se je pogovarjal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Rakete tomahawk: še ena ruska "rdeča črta"?

"Vidimo in slišimo, da se Rusija boji, da bi nam Američani lahko dali rakete tomahawk," je danes na Telegramu napisal Zelenski in ocenil, da je to znak, da lahko pritisk deluje v prid miru.

Vladimir Putin
Ali sta s Trumpom govorila o konkretnih dobavah, ukrajinski predsednik ni povedal. "S predsednikom Trumpom sva se dogovorila, da bosta vojski poskrbeli za vse, za kar sva se dogovorila," je zapisal.

Raketa Tomahawk | Foto: Reuters Foto: Reuters

V Kremlju so v zadnjih tednih večkrat opozorili, da bi dobava raket tomahawk Ukrajini lahko pomenila izredno zaostritev odnosov med Rusijo in ZDA, pa tudi eskalacijo dogodkov v Ukrajini. 

Ukrajinski predsednik Zelenski se je danes sicer zavezal, da bodo rakete tomahawk, če jih Ukrajina dobi, uporabljali izključno za napade na vojaške cilje. 

Zelenski: Rusija izkorišča trenutek, ko ves svet gleda dogajanje na Bližnjem vzhodu

Zelenski se je po telefonu slišal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Govorila sta o protiletalskih sistemih, ki jih Ukrajina potrebuje za obrambo pred ruskimi droni.

"Rusija izkorišča trenutek, ko je povsod v ospredju pozornosti Bližnji vzhod," je opozoril ukrajinski voditelj.

Podmornica
Rusija je v zadnjih dneh močno napadala ukrajinsko energetsko omrežje, tako da je pred prihajajočo zimo več sto tisoč Ukrajincev brez elektrike.

Diplomatska prizadevanja za končanje vojne, ki traja že tri leta in pol, so medtem zastala.

