Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
1. 10. 2025,
12.53

Osveženo pred

5 minut

Sreda, 1. 10. 2025, 12.53

5 minut

Svarilo iz Nemčije: Prišli so ponoči in videli vse. Nato so izginili neznano kam.

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Brezpilotni letalnik neznanega izvora, ki so ga pred dnevi opazili v bližini vojaških instalacij na Danskem. | Foto Reuters

Brezpilotni letalnik neznanega izvora, ki so ga pred dnevi opazili v bližini vojaških instalacij na Danskem.

Foto: Reuters

Roj brezpilotnih letalnikov, ki so jih prejšnji konec tedna zaznali nad Kielom na severu Nemčije in preostalimi deli nemške pokrajine Schleswig - Holstein, je z letenjem nad kritično infrastrukturo morda opravljal izvidniške naloge, danes razkriva nemški časnik Der Spiegel. Nemške oblasti medtem še raziskujejo, kdo je nad najsevernejšo nemško zvezno deželo poslal drone. O podobnih incidentih so v zadnjem času poročali tudi na Danskem in Norveškem ter v več drugih evropskih državah.

Brezpilotni letalniki so po navedbah časnika Der Spiegel, ki se sklicuje na interni dokument nemške vlade, v noči na petek med drugim leteli nad elektrarnami, vojaškimi instalacijami, kot je ladjedelnica podjetja ThyssenKrupp, ki gradi vojaška plovila, univerzitetno bolnišnico in sedežem zvezne vlade pokrajine Schleswig-Holstein. 

Thyssenkruppova vojaška ladjedelnica v Kielu. Fotografija je iz leta 2007. | Foto: Guliverimage

Leteli so v formaciji

Formacija brezpilotnih letalnikov na čelu z večjim dronom je po navedbah nemškega časnika nato letela tudi v neposredni bližini naftne rafinerije Heide, ki je kritičnega pomena za dobavo goriva letališču v Hamburgu. 

O incidentih z opaženimi droni so v zadnjih dneh sicer poročali tudi iz Sanitza, kjer je ena od baz oboroženih sil Nemčije, in iz Rostocka, kjer je sedež poveljstva nemške mornarice. 

Foto: Guliverimage
Drone neznanega izvora so v zadnjem času sicer opazili tudi v drugih evropskih državah, med drugim na Norveškem in Danskem, kjer so opažanja brezpilotnih letalnikov začasno delno zaustavila letalski promet, na Poljskem, kjer je strmoglavilo več dronov, ki so v poljski zračni prostor prileteli iz smeri Belorusije, in v baltskih državah ter Romuniji. 

Nemške oblasti: Dopuščamo možnost, da gre za izvidniške operacije tujih akterjev

Sabine Sutterlin-Waack, notranja ministrica zvezne vlade pokrajine Schleswig-Holstein, je po navedba Der Spiegla razkrila, da trenutno poteka preiskava morebitne vohunske operacije, a več informacij za zdaj ne morejo deliti z javnostjo.

Nemški kancler Friedrich Merz je medtem že pred dnevi dejal, da še vedno ne vedo, od kod prihajajo brezpilotni letalniki, ki vdirajo v nemški zračni prostor in zračne prostore drugih držav zveze Nato, a sumijo, da izvirajo iz Rusije.

Rusija vsakršne obtožbe o kršenju zračnih prostorov drugih držav z brezpilotnimi letali sicer zavrača že od prvega tovrstnega incidenta. Države, ki tožijo o domnevnih vdorih ruskih dronov v njihove zračne prostore, v Moskvi obtožujejo iskanja konflikta, kjer ga ni, oziroma odgovornost za kršenje zračnega prostora prelagajo na domnevne ukrajinske provokacije. 

