Svarilo iz Nemčije: Prišli so ponoči in videli vse. Nato so izginili neznano kam.

Roj brezpilotnih letalnikov, ki so jih prejšnji konec tedna zaznali nad Kielom na severu Nemčije in preostalimi deli nemške pokrajine Schleswig - Holstein, je z letenjem nad kritično infrastrukturo morda opravljal izvidniške naloge, danes razkriva nemški časnik Der Spiegel. Nemške oblasti medtem še raziskujejo, kdo je nad najsevernejšo nemško zvezno deželo poslal drone. O podobnih incidentih so v zadnjem času poročali tudi na Danskem in Norveškem ter v več drugih evropskih državah.

Brezpilotni letalniki so po navedbah časnika Der Spiegel, ki se sklicuje na interni dokument nemške vlade, v noči na petek med drugim leteli nad elektrarnami, vojaškimi instalacijami, kot je ladjedelnica podjetja ThyssenKrupp, ki gradi vojaška plovila, univerzitetno bolnišnico in sedežem zvezne vlade pokrajine Schleswig-Holstein.

Thyssenkruppova vojaška ladjedelnica v Kielu. Fotografija je iz leta 2007. Foto: Guliverimage

Leteli so v formaciji

Formacija brezpilotnih letalnikov na čelu z večjim dronom je po navedbah nemškega časnika nato letela tudi v neposredni bližini naftne rafinerije Heide, ki je kritičnega pomena za dobavo goriva letališču v Hamburgu.

O incidentih z opaženimi droni so v zadnjih dneh sicer poročali tudi iz Sanitza, kjer je ena od baz oboroženih sil Nemčije, in iz Rostocka, kjer je sedež poveljstva nemške mornarice.

Foto: Guliverimage

Drone neznanega izvora so v zadnjem času sicer opazili tudi v drugih evropskih državah, med drugim na Norveškem in Danskem, kjer so opažanja brezpilotnih letalnikov začasno delno zaustavila letalski promet, na Poljskem, kjer je strmoglavilo več dronov, ki so v poljski zračni prostor prileteli iz smeri Belorusije, in v baltskih državah ter Romuniji.

Nemške oblasti: Dopuščamo možnost, da gre za izvidniške operacije tujih akterjev

Sabine Sutterlin-Waack, notranja ministrica zvezne vlade pokrajine Schleswig-Holstein, je po navedba Der Spiegla razkrila, da trenutno poteka preiskava morebitne vohunske operacije, a več informacij za zdaj ne morejo deliti z javnostjo.

Nemški kancler Friedrich Merz je medtem že pred dnevi dejal, da še vedno ne vedo, od kod prihajajo brezpilotni letalniki, ki vdirajo v nemški zračni prostor in zračne prostore drugih držav zveze Nato, a sumijo, da izvirajo iz Rusije.

Rusija vsakršne obtožbe o kršenju zračnih prostorov drugih držav z brezpilotnimi letali sicer zavrača že od prvega tovrstnega incidenta. Države, ki tožijo o domnevnih vdorih ruskih dronov v njihove zračne prostore, v Moskvi obtožujejo iskanja konflikta, kjer ga ni, oziroma odgovornost za kršenje zračnega prostora prelagajo na domnevne ukrajinske provokacije.