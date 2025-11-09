Belgija je po več zaporednih incidentih z droni, ki so vdrli v njen zračni prostor, zaprosila za pomoč Združenega kraljestva. London že pošilja opremo in vojake, sum pa pade na Rusijo.

Belgija se sooča z resnimi varnostnimi izzivi po tem, ko so prejšnji teden neznani droni večkrat preleteli njen zračni prostor. V četrtek so jih opazili tudi v bližini glavnega bruseljskega letališča Zaventem, ki je moralo zaradi tega začasno zapreti del svojega delovanja. Incident je prizadel približno tri tisoč potnikov, letalska družba Brussels Airlines pa je morala odpovedati ali preusmeriti več deset letov.

Po navedbah belgijskih oblasti so drone zaznali tudi nad vojaško bazo, kar je povzročilo dodatno zaskrbljenost glede varnosti kritične infrastrukture.

Britanska pomoč že na poti

Britanski načelnik generalštaba Sir Richard Knighton je za BBC potrdil, da je Belgija prejšnji teden zaprosila za pomoč, britanska vojska pa že pošilja opremo in osebje. Pričakuje se, da bo na belgijsko ozemlje napotena enota 2 Force Protection Wing iz Kraljevih letalskih sil (RAF), specializirana za zaščito pred droni.

"Ne vemo zagotovo, kdo stoji za temi vdori, vendar je plavzibilno, da jih je naročila Moskva," je dejal Knighton.

Tudi nemško obrambno ministrstvo je napovedalo, da bo Belgiji pomagalo z opremo za zaznavanje in nevtralizacijo dronov.

Sum pade na Rusijo, dokazov (še) ni

Čeprav več evropskih uradnikov sumi, da gre za ruske provokacije, belgijski obrambni minister Theo Francken priznava, da neposrednih dokazov ni.

"Sprva smo drone nad našimi vojaškimi bazami obravnavali kot naš problem. Zdaj pa se grožnja širi na civilno infrastrukturo po vsej Evropi," je dejal.

Podobne incidente so v zadnjih mesecih zabeležili tudi na Švedskem, Norveškem in Danskem, kar krepi bojazen, da gre za širšo obliko hibridnega vojskovanja – torej združevanja vojaških, kibernetskih in propagandnih metod za destabilizacijo evropskih držav. Moskva vse obtožbe zanika.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je ob tem nakazal, da bi bili lahko incidenti povezani z razpravami v EU o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za podporo Ukrajini.

"Najbolj pereča grožnja Evropi"

Sir Richard Knighton je Rusijo označil za "najbolj perečo grožnjo Evropi" in poudaril, da so hibridni napadi, sabotaže in uboji na evropskih tleh dokaz, da se mora Zahod bolje pripraviti.

"Nezakonita invazija na Ukrajino je pokazala brutalnost ruskih dejanj. Okrepiti moramo svojo odpornost na področju hibridnih groženj," je opozoril.

Britanski obrambni minister John Healey pa je dodal, da so ključni odgovor na tovrstne grožnje zavezništva, sodelovanje in kolektivna obramba: "Naša moč je v naših zavezništvih in naši skupni zavezi, da branimo ter ščitimo evropsko nebo."

Evropa krepi obrambo

Velika Britanija je že spomladi napovedala povečanje obrambne porabe na 2,5 odstotka BDP do leta 2027, dolgoročno pa želi doseči tri odstotke. Medtem britanske letalske sile sodelujejo tudi v obrambnih misijah nad Poljsko v okviru Natove operacije za okrepitev vzhodnega krila, potem ko so ruski vojaški letalniki v zadnjih mesecih večkrat kršili zračni prostor vzhodnoevropskih držav.