Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
10.31

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Volodimir Zelenski sistem patriot raketni sistem Nato Rusija Ukrajina

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 10.31

48 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski bi od ZDA naročil 27 sistemov zračne obrambe patriot

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Volodimir Zelenski | Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenjuje, da je povsem mogoče, da bo Rusija že pred koncem vojne v Ukrajini odprla drugo fronto proti še eni evropski državi. "Pozabiti moramo na splošen evropski skepticizem, da želi Putin najprej zasesti Ukrajino, nato pa morda še kaj. Lahko stori oboje hkrati," je opozoril. | Foto Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenjuje, da je povsem mogoče, da bo Rusija že pred koncem vojne v Ukrajini odprla drugo fronto proti še eni evropski državi. "Pozabiti moramo na splošen evropski skepticizem, da želi Putin najprej zasesti Ukrajino, nato pa morda še kaj. Lahko stori oboje hkrati," je opozoril.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za britanski časnik Guardian povedal, da želi za obrambo pred ruskimi napadi z droni naročiti 27 ameriških sistemov zračne obrambe patriot, evropske države pa bi lahko Kijevu posodile svoje sisteme patriot. Opozoril je še, da bi lahko Rusija pred koncem vojne v Ukrajini napadla še kako evropsko državo.

Zelenski je v nedeljo objavljenem intervjuju dejal, da se v nasprotju z drugimi zahodnimi voditelji ne boji ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ob tem je zavrnil navedbe nekaterih medijev, da je bilo njuno zadnje srečanje v Washingtonu burno, ter dodal, da ima s Trumpom dobre odnose, ki jih je opisal kot normalne, poslovne in konstruktivne.

Na vprašanje, ali si EU in Velika Britanija v zadostni meri prizadevata za končanje vojne, je Zelenski odgovoril: "Nikoli ni dovolj. Dovolj bo, ko se bo vojna končala. In dovolj bo, ko bo Putin razumel, da mora prenehati."

Ker je Trump izključil vojaško vpletenost ZDA v konflikt v Ukrajini, sta francoska in britanska vlada obljubili, da bosta v Ukrajino napotili svoje vojake kot del morebitnega mirovnega sporazuma. Po mnenju Zelenskega je treba vprašanje evropske vojaške prisotnosti v Ukrajini med divjanjem spopadov obravnavati previdno, saj se evropski voditelji bojijo svojih državljanov in se ne želijo vpletati v vojno. "Če bi preveč pritiskal, bi obstajalo tveganje, da bi Kijev izgubil finančno in vojaško podporo naših partnerjev," je ocenil.

Kremelj po njegovih besedah vodi tudi hibridno vojno proti Evropi in preizkuša meje zveze Nato. Zelenski ocenjuje, da je povsem mogoče, da bo Rusija že pred koncem vojne v Ukrajini odprla drugo fronto proti še eni evropski državi. "Pozabiti moramo na splošen evropski skepticizem, da želi Putin najprej zasesti Ukrajino, nato pa morda še kaj. Lahko stori oboje hkrati," je opozoril.

Vdore dronov na Poljsko in njihovo pojavljanje nad več evropskimi letališči, med drugim v Köbenhavnu, Münchnu in Bruslju, pa je Zelenski povezal z dejstvom, da Rusija od prvih mesecev invazije v Ukrajini leta 2022 ni dosegla znatnega napredka na frontni črti.

Patriot | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ukrajina
Novice Ukrajinska ministrica Grinčuk: "Ta noč je bila ena najtežjih"
Vladimir Putin
Novice Ali Putin res postaja pogumen?
Kijev, Ukrajina
Novice Rusija silovito napadla Ukrajino #video
Vladimir Putin
Novice Opozorilo Evropi: Prihaja nova hladna vojna!
Alexander Sollfrank
Novice Nemški general svari: Putin bi lahko že jutri napadel Nato
ZDA Volodimir Zelenski sistem patriot raketni sistem Nato Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.