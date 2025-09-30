V jedrski elektrarni Zaporožje v Ukrajini, največji v Evropi, ki jo trenutno obvladuje Rusija, vlada izredno stanje, je opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sistemi jedrske elektrarne po njegovih besedah že sedmi zaporedni dan delujejo na dizelske generatorje elektrike, kar se ni zgodilo še nikoli.

Ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje je 23. septembra doživela izpad iz električnega omrežja, že desetega od začetka ruske invazije Ukrajine februarja 2022, kar pomeni, da vsi sistemi jedrske elektrarne delujejo zgolj na elektriko, ki jo proizvajajo dizelski generatorji.

Izpad elektrike v jedrski elektrarni Zaporožje, ki električne energije s pomočjo reaktorjev sicer tako rekoč od zasedbe s strani ruskih sil ne proizvaja več, je najdaljši do zdaj, je danes v uradnem kanalu v aplikaciji Telegram opozoril predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"To je absolutno grožnja vsem"

Posvaril je, da jedrska elektrarna električne energije na tak način ne more prejemati v nedogled, saj njeni sistemi niso zasnovani za takšen način delovanja in se zgolj z generatorji tako dolgo niso napajali še nikoli.

Oleg Korikov, vodja Državnega inšpektorata za jedrsko regulacijo Ukrajine ter glavni državni inšpektor za jedrsko in sevalno varnost, je pretekli konec tedna medtem opozoril, da bi takšne razmere v jedrski elektrarni Zaporožje lahko povzročile uresničitev najslabšega možnega scenarija – potencialne jedrske katastrofe. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

"To je absolutno grožnja vsem. Noben drug terorist na svetu si še nikoli dovolil, da bi z jedrsko elektrarno počel to, kar Rusija zdaj počne v Zaporožju. Svet ne sme ostati tiho," je dejal Zelenski.

Putin je opozorilo o nevarnosti dobil osebno v Moskvi

Da je treba čim prej ukrepati, je ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval in ga o resnosti situacije med njunim srečanjem v Moskvi prejšnji teden obvestil generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

Rafael Grossi se od začetka vojne v Ukrajini zaradi jedrske elektrarne Zaporožje, ki je bila celo prizorišče topniškega obstreljevanja, kar redno srečuje s predstavniki Ukrajine in Rusije. Foto: Reuters

Za zdaj sicer še ni znano, ali bo Rusija v povezavi z izrednim stanjem v jedrski elektrarni Zaporožje sprejela oziroma je že sprejela kakršnekoli ukrepe.