St. M., STA

Torek,
11. 11. 2025,
7.14

1 minuta

Kurdi sankcije Donald Trump Ahmed Al Šara Sirija ZDA

Torek, 11. 11. 2025, 7.14

1 minuta

Ameriška vlada ob obisku Al Šare pri Trumpu začasno odpravila sankcije proti Siriji

St. M., STA

Ahmed al Šara | Ostre finančne sankcije onemogočajo obnovo države po letih državljanske vojne in ZDA jih želijo odpraviti, čeprav se je zaradi pomislekov glede človekovih in verskih pravic ter drugih vprašanj v kongresu rahlo zataknilo, poroča televizija ABC. | Foto Reuters

Ostre finančne sankcije onemogočajo obnovo države po letih državljanske vojne in ZDA jih želijo odpraviti, čeprav se je zaradi pomislekov glede človekovih in verskih pravic ter drugih vprašanj v kongresu rahlo zataknilo, poroča televizija ABC.

Ameriško ministrstvo za finance je v ponedeljek ob obisku predsednika Ahmeda Al Šare v Beli hiši sporočilo, da znova za pol leta ukinja določene sankcije proti Siriji, sprejete leta 2019. Sankcije lahko povsem odpravi le kongres, vlada pa jih lahko začasno opusti, kar je prvič storila že spomladi.

ZDA so leta 2019 zaradi zlorab režima predsednika Bašarja Al Asada uvedle sankcije, poimenovane po policijskem fotografu Cezarju, ki je dokumentiral zlorabe.

Srečanje med Trumpom in Al Šaro je v Beli hiši potekalo za zaprtimi vrati, sirska delegacija pa je po srečanju sporočila, da bodo izvedli načrt za vključitev kurdskih sil v sirsko vojsko.

Otoplitev med Sirijo in Izraelom

Bela hiša je poudarila podporo sklenitvi varnostnega sporazuma med Sirijo in Izraelom.

Trump je po srečanju novinarjem povedal, da lahko svet kmalu pričakuje nekaj napovedi v zvezi s Sirijo, za katero želi, da bi bila uspešna država. Ameriški mediji omenjajo, da si Trump želi, da bi Sirija pristopila k Abrahamovim sporazumom o normalizaciji odnosov z Izraelom.

Al Šara je v Washingtonu obiskal Mednarodni denarni sklad, ameriški kongres in med drugim igral košarko z vodjo ameriškega centralnega poveljstva.

Na televiziji Fox News je zagotovil, da ni več povezan s teroristi in da bo vodil Sirijo v novo obdobje, ki bo temeljilo na sodelovanju z ZDA. "Sirija ni več varnostna grožnja, ampak geopolitični zaveznik in prostor, kjer lahko ZDA veliko vlagajo, zlasti v pridobivanje plina," je dejal.

