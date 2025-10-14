Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
14. 10. 2025,
10.40

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jurica Golemac Panathinaikos Fenerbahče Barcelona Real Madrid Josh Nebo Olimpia Milano Vlatko Čančar Vlatko Čančar Klemen Prepelič Dubaj Evroliga Evroliga

Torek, 14. 10. 2025, 10.40

12 minut

Evroliga, 3. krog

Nove težave za Vlatka Čančarja, Prepelič proti prvakom

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vlatko Čančar Olimpia Milano | Vlatko Čančar ima težave s kolenom. | Foto Guliverimage

Vlatko Čančar ima težave s kolenom.

Foto: Guliverimage

V tretjem krogu košarkarske evrolige bo Dubaj s Klemnom Prepeličem na delu pri prvaku Fenerbahčeju. Milanska Olimpia bo brez Josha Neba in Vlatka Čančarja, ki se ne more rešiti težav s kolenom, gostovala pri Bayernu. Crvena zvezda bo gostila Žalgiris.

Vlatko Čančar je v tej sezoni zaigral le na dveh tekmah, proti Crveni zvezdi je na parketu preživel šest minut, proti Partizanu pa enajst, v prejšnjem krogu proti Monacu pa ni bil uvrščen v zasedbo Ettoreja Messine, ki je po srečanju povedal, da ima Čančar težave s kolenom, ki je že imel operiranega, zdaj pa ga čakajo dodatne preiskave, tako da proti Bayernu spet ne bo v ekipi italijanske ekipe.

Baskonia, pri kateri je Stefan Joksimović dočakal prvi trenutek na evroligaškem odru, bo v petek gostovala pri Parisu.

Evroliga, 4. krog:

Torek, 14. oktober

Sreda, 15. oktober

Lestvica: 

Cedevita Olimpija : Manresa, Thomas Kennedy
Sportal Cedevita Olimpija pred tretjim evrospkim izzivom
Jurica Golemac Panathinaikos Fenerbahče Barcelona Real Madrid Josh Nebo Olimpia Milano Vlatko Čančar Vlatko Čančar Klemen Prepelič Dubaj Evroliga Evroliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.