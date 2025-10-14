Nove težave za Vlatka Čančarja, Prepelič proti prvakom

V tretjem krogu košarkarske evrolige bo Dubaj s Klemnom Prepeličem na delu pri prvaku Fenerbahčeju. Milanska Olimpia bo brez Josha Neba in Vlatka Čančarja, ki se ne more rešiti težav s kolenom, gostovala pri Bayernu. Crvena zvezda bo gostila Žalgiris.

Vlatko Čančar je v tej sezoni zaigral le na dveh tekmah, proti Crveni zvezdi je na parketu preživel šest minut, proti Partizanu pa enajst, v prejšnjem krogu proti Monacu pa ni bil uvrščen v zasedbo Ettoreja Messine, ki je po srečanju povedal, da ima Čančar težave s kolenom, ki je že imel operiranega, zdaj pa ga čakajo dodatne preiskave, tako da proti Bayernu spet ne bo v ekipi italijanske ekipe.

Baskonia, pri kateri je Stefan Joksimović dočakal prvi trenutek na evroligaškem odru, bo v petek gostovala pri Parisu.

Evroliga, 4. krog:

Torek, 14. oktober

Sreda, 15. oktober

Lestvica: