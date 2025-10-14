Cedevita Olimpija pred tretjim evrospkim izzivom

Cedevita Olimpija bo danes ob 18.30 v Areni Stožice na dvoboju dveh neporaženih ekip v tretjem krogu rednega dela EuroCupa gostila solunski Aris. Obe ekipi v obračun vstopata s po dvema zmagama iz uvodnih dveh krogov tekmovanja, Ljubljančani pa bodo skušali podaljšati niz uspehov na domačem parketu.

Po dveh zaporednih gostovanjih v Beogradu in Podgorici, se članska zasedba Cedevite Olimpije danes vrača na domači parket Dvorane Stožice. V evropskem pokalu je za Cedevito Olimpijo še drugo sezono zapored začetek z dvema zaporednima zmagama, saj so v sezoni 2024/25 so Zmaji zaporedoma ugnali Cluj in Venezio, tokrat pa so najprej premagali Manreso, prejšnji teden pa še Hapoel iz Jeruzalema. Slovenski prvaki bodo tako zdaj skušali spisati tudi novo poglavje ljubljanskega kluba v novejši različici evropskega pokala, saj Zmajem namreč nikoli do zdaj ni uspelo zmagati na uvodnih treh zaporednih preizkušnjah.

"Če želimo v torek priti do zmage, bomo morali biti izjemno osredotočeni pri nadzoru njihovih zunanjih igralcev, saj imajo na teh položajih vrhunsko kakovost. Obenem bo ključno, da nadzorujemo ritem igre in preprečimo, da bi Aris vsilil svoj tempo. Če bomo igrali povezano in ekipno, kot smo to počeli do zdaj, lahko znova upamo na uspešen razplet," je pred obračunom z grško ekipo povedal Umoja Gibson.

Na srečanju zaradi poškodb zagotovo ne bosta zaigrala Nikos Chougkaz in Luka Brajković, vprašaj je pri Alekseju Nikoliću, ki ima težave s poškodbo mečne mišice.

