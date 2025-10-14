Torek, 14. 10. 2025, 10.45
7 minut
Rokomet, evropska liga, 1. krog
Slovan začenja evropsko pot
Danes bodo na veliko mednarodno sceno zakorakali rokometaši LL Grosista Slovana. Ob 20.45 bodo v dvorani Tivoli v uvodnem krogu skupinskega dela evropske lige gostili romunsko ekipo Minaur Baia Mare.
Ljubljanska zasedba bo v tej sezoni nastopila v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Poleg romunskega predstavnika jih v skupini C čakata še po dva dvoboja s španskim Granollersom in danskim Aarhusom, po dve najboljši ekipi pa se bosta po šestih krogih uvrstili v glavni del tekmovanja.
Ljubljanska zasedba je po sedmih krogih lige NLB skupaj s trebanjsko na vrhu razpredelnice, obe ekipi sta zbrali po 13 od možnih 14 točk, uspešne predstave pa bodo skušali prenesti na mednarodno sceno in se uvrstiti v glavni del tekmovanja.
V kvalifikacijah za evropsko ligo so nastopili tudi rokometaši velenjskega Gorenja, po dveh tekmah pa so klonili proti švicarskemu Kriens-Luzernu s skupnim izidom 50:59. V evropskem pokalu bosta nastopila Celje Pivovarna Laško in Trimo iz Trebnjega. Štajerska ekipa v drugem krogu meri moči z belgijskim Bocholtom, na prvi tekmi v gosteh je zmagala z 31:27, dolenjska pa bo z avstrijskim Bad Vöslauom obe tekmi igrala v tem tednu.
Evropska liga, 1. krog:
Torek, 14. oktober:
Lestvica skupine C:
1. Skanderborg 0 tekem - 0 točk
2. Granollers 0 - 0
3. Slovan 0 - 0
4. Minaur Baia Mare 0 - 0