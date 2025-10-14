Slovan začenja evropsko pot

Danes bodo na veliko mednarodno sceno zakorakali rokometaši LL Grosista Slovana. Ob 20.45 bodo v dvorani Tivoli v uvodnem krogu skupinskega dela evropske lige gostili romunsko ekipo Minaur Baia Mare.

Ljubljanska zasedba bo v tej sezoni nastopila v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Poleg romunskega predstavnika jih v skupini C čakata še po dva dvoboja s španskim Granollersom in danskim Aarhusom, po dve najboljši ekipi pa se bosta po šestih krogih uvrstili v glavni del tekmovanja.

Ljubljanska zasedba je po sedmih krogih lige NLB skupaj s trebanjsko na vrhu razpredelnice, obe ekipi sta zbrali po 13 od možnih 14 točk, uspešne predstave pa bodo skušali prenesti na mednarodno sceno in se uvrstiti v glavni del tekmovanja.

V kvalifikacijah za evropsko ligo so nastopili tudi rokometaši velenjskega Gorenja, po dveh tekmah pa so klonili proti švicarskemu Kriens-Luzernu s skupnim izidom 50:59. V evropskem pokalu bosta nastopila Celje Pivovarna Laško in Trimo iz Trebnjega. Štajerska ekipa v drugem krogu meri moči z belgijskim Bocholtom, na prvi tekmi v gosteh je zmagala z 31:27, dolenjska pa bo z avstrijskim Bad Vöslauom obe tekmi igrala v tem tednu.

Evropska liga, 1. krog:

Torek, 14. oktober: