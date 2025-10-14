Cas: Izraelski telovadci izključeni s svetovnega prvenstva

Izraelski telovadci ne bodo mogli tekmovati na prihajajočem svetovnem prvenstvu v gimnastiki v Indoneziji. Mednarodno športno razsodišče s sedežem v Lozani (Cas) je zavrnilo prošnjo izraelske športne zveze (IGF) za "zagotovitev udeležbe" njihove reprezentance na SP v Indoneziji, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Indonezijske oblasti so izraelskim telovadcem zavrnile vstopne vizume za udeležbo na prvenstvu. Izraelska športna zveza se je pritožila in skušala pred arbitražnim sodiščem izpodbijati odločitev indonezijskih oblasti ter zagotoviti prisotnost njihovih športnikov.

Ob tem so predlagali, da bi mogoče za zagotovitev te obveznosti mednarodno zvezo prisilili k selitvi prvenstva na nevtralno lokacijo ali k odpovedi dogodka.

Izraelska zveza je prepričana, da so v Indoneziji z zavrnitvijo vstopa telovadcem povzročili "stanje", ki bi ga lahko označili za diskriminacijo, vendar je Mednarodna gimnastična zveza (Fig) ugotovila, da nima pristojnosti, da bi Indonezijo prisilila k izdaji vizumov.

"Zahtevi za nujne začasne ukrepe je obravnaval namestnik predsednika Oddelka za pritožbeno arbitražo CAS. Obe zahtevi sta bili zavrnjeni," so pri Cas sporočili v izjavi.

Na prvenstvu, ki bo potekalo od 19. do 25. oktobra v najštevilčnejši muslimanski državi na svetu, pričakujejo več kot 500 športnikov iz 79 držav.

Vabljeni so bili tudi tekmovalci Izraela, vendar pa je indonezijska vlada sporočila, da ne bo dovolila vstopa izraelskim športnikom zaradi solidarnostne podpore Palestincem.

"Priseljenska služba je izraelskim športnikom zavrnila izdajo vizumov," je v petek dejala predsednica indonezijske gimnastične zveze Ita Yuliati.

Indonezija nima formalnih vezi z Izraelom, vendar lahko izraelski državljani ali njihovi sponzorji, kot so indonezijska podjetja ali indonezijski državljani, zaprosijo za kratkoročni vizum v skladu s postopkom "vizuma za klic".

Izraelski državljani z dvojnim potnim listom lahko v Indonezijo vstopijo tudi z drugim potnim listom, poroča AFP.

Julija 2023 se je Indonezija zaradi polemik zaradi udeležbe Izraela umaknila kot ena izmed gostiteljic svetovnih iger na plaži pod okriljem Svetovnega združenja nacionalnih olimpijskih komitejev (Anoc).

Mednarodna nogometna zveza je marca istega leta Indoneziji odvzela organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu do 20 let zaradi nasprotovanja udeležbi Izraela, še navaja AFP.

