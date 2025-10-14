Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 10. 2025,
13.17

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
gimnastika

Torek, 14. 10. 2025, 13.17

38 minut

Cas: Izraelski telovadci izključeni s svetovnega prvenstva

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gimnastika splošna | Fotografija je simbolična. | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Fotografija je simbolična.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izraelski telovadci ne bodo mogli tekmovati na prihajajočem svetovnem prvenstvu v gimnastiki v Indoneziji. Mednarodno športno razsodišče s sedežem v Lozani (Cas) je zavrnilo prošnjo izraelske športne zveze (IGF) za "zagotovitev udeležbe" njihove reprezentance na SP v Indoneziji, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Indonezijske oblasti so izraelskim telovadcem zavrnile vstopne vizume za udeležbo na prvenstvu. Izraelska športna zveza se je pritožila in skušala pred arbitražnim sodiščem izpodbijati odločitev indonezijskih oblasti ter zagotoviti prisotnost njihovih športnikov.

Ob tem so predlagali, da bi mogoče za zagotovitev te obveznosti mednarodno zvezo prisilili k selitvi prvenstva na nevtralno lokacijo ali k odpovedi dogodka.

Izraelska zveza je prepričana, da so v Indoneziji z zavrnitvijo vstopa telovadcem povzročili "stanje", ki bi ga lahko označili za diskriminacijo, vendar je Mednarodna gimnastična zveza (Fig) ugotovila, da nima pristojnosti, da bi Indonezijo prisilila k izdaji vizumov.

"Zahtevi za nujne začasne ukrepe je obravnaval namestnik predsednika Oddelka za pritožbeno arbitražo CAS. Obe zahtevi sta bili zavrnjeni," so pri Cas sporočili v izjavi.

Na prvenstvu, ki bo potekalo od 19. do 25. oktobra v najštevilčnejši muslimanski državi na svetu, pričakujejo več kot 500 športnikov iz 79 držav.

Vabljeni so bili tudi tekmovalci Izraela, vendar pa je indonezijska vlada sporočila, da ne bo dovolila vstopa izraelskim športnikom zaradi solidarnostne podpore Palestincem.

"Priseljenska služba je izraelskim športnikom zavrnila izdajo vizumov," je v petek dejala predsednica indonezijske gimnastične zveze Ita Yuliati.

Indonezija nima formalnih vezi z Izraelom, vendar lahko izraelski državljani ali njihovi sponzorji, kot so indonezijska podjetja ali indonezijski državljani, zaprosijo za kratkoročni vizum v skladu s postopkom "vizuma za klic".

Izraelski državljani z dvojnim potnim listom lahko v Indonezijo vstopijo tudi z drugim potnim listom, poroča AFP.

Julija 2023 se je Indonezija zaradi polemik zaradi udeležbe Izraela umaknila kot ena izmed gostiteljic svetovnih iger na plaži pod okriljem Svetovnega združenja nacionalnih olimpijskih komitejev (Anoc).

Mednarodna nogometna zveza je marca istega leta Indoneziji odvzela organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu do 20 let zaradi nasprotovanja udeležbi Izraela, še navaja AFP.

Preberite še:

Eyal Indig
Sportal Na tem svetovnem prvenstvu Izraelcev zagotovo ne bomo videli
Slovenska gimnastična reprezentanca za SP 2025
Sportal Na svetovno prvenstvo z najboljšo ekipo, ki jo premorejo
gimnastika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.