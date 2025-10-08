Prihodnji teden bo sedemčlanska slovenska gimnastična reprezentanca odpotovala v Indonezijo, kjer jo čaka vrhunec sezone 2025, 43. svetovno prvenstvo. Mlada ekipa po večini meri na uvrstitve vsaj med top 30, ob dobrem razpletu pa je po besedah stroke kar nekaj članov ekipe lahko tudi na robu finala.

Mesta v ekipi za pot v Azijo - odprava bo proti Džakarti odpotovala naslednji teden - so si izborili finalist letošnjega evropskega prvenstva Gregor Rakovič, Anže Hribar, Luka Bojanc, Lucija Hribar, Tjaša Kysselef, Zala Trtnik in Vita Prijanovič.

Prva junakinja slovenskega tabora Teja Belak je že po spomladanskem EP, ko je le za 133 tisočink na četrtem mestu zaostala za kolajno na preskoku, napovedala, da bo jesenski del sezone izpustila.

"Upamo na najboljše"

Kot je povedal selektor telovadk Andrej Mavrič, bodo na SP poslali ta čas najboljšo ekipo, ki jo premorejo.

"Srečo imamo, da punce nimajo težav s poškodbami, tako da vse pridno trenirajo in vse so dobro pripravljene. Kar se tiče rezultatskih ciljev, finalov ne bi napovedoval, me pa zelo zanima, kam lahko pride Lucija s svojim mnogobojem, če ga bo izvedla brez napak. Kako se lahko približa finalu. Tudi Zala na gredi ima ta čas res zelo težko sestavo. Za Tjašo nimam kaj dosti za povedati, ona bo naredila tisto, česar je vajena zadnjih 16 let, odkar je članica. Bomo videli, kam jo bo to pripeljalo, Vita pa se bo prvič predstavila med članicami," je pojasnil Mavrič.

Vita Prijanovič, Zala Trtnik, Tjaša Kysselef in Lucija Hribar. Zadaj selektor Andrej Mavrič. Foto: Aleš Fevžer

"Na žalost se je Teja odločila, da bo spustila SP, kjer bi imela po mojem dobre možnosti za finale. Ampak dekleta, ki so tu, so dobro pripravljena in upamo na najboljše," je dodal.

Olimpijka v mnogoboju

Olimpijka Hribar, ki bo med potjo v Indonezijo praznovala 24. rojstni dan, bo nastopila v mnogoboju, na vseh štirih orodjih. "Jaz sem zelo dobro pripravljena za to SP, tako da je moj cilj zelo visok - uvrstitev med prvih 30, 35 v mnogoboju. Otežila sem tudi sestavo na dvovišinski bradlji in upam, da jo bom pokazala tako, kot je treba," je dejala Domžalčanka.

Kysselef bo tekmovala na preskoku, Trtnik na gredi, Prijanovič pa tudi v mnogoboju.

"Brez težav merimo nekje do 30. mesta"

"Že pred časom smo se odločili, da bomo te tri fante odpeljali na SP, čeprav imamo glede na spomladanski del sezone še nekaj telovadcev, ki bi lahko šli zraven. Vsi trije potniki so dobro in osredotočeno delali, vsi so sposobni tekmo speljati zelo dobro, tudi njihove vaje so zelo konkurenčne. Tako da brez težav merimo nekje do 30. mesta, po drugi strani pa moramo vedeti, da je konkurenca nekje od 6. do 30. mesta izjemno zgoščena in da odloča dnevna forma," je dejal selektor moške vrste Sebastijan Piletič.

Anže Hribar, Gregor Rakovič in Luka Bojanc. Foto: Aleš Fevžer

Kot je dodal, so vsi trije novinci na SP, vendar imajo po njegovem dovolj izkušenj z drugih tekmovanj. Rakovič bo tekmoval na konju z ročaji, Hribar na parterju in preskoku, Bojanc pa na krogih.

Rakovič meri na finale

"Že prvi del sezone smo tempirali na SP, takrat je bil cilj, da bi se tja uvrstil, tako da je bil finale na EP in peto mesto le še dodaten uspeh. V drugem delu sezone sem nastopil na univerzijadi ter svetovnih izzivih v Parizu in Sombotelu. In čeprav teh tekem nisem oddelal po željah, sem se veliko naučil in izkusil, kako je nastopati pod stresom. Na zadnji pregledni tekmi v Zagrebu sem se izkazal in če mi bo sestava tako uspela tudi v Džakarti, se lahko nadejam uvrstitve v top 10 ali tudi top 8, kar je dovolj za finale," je slaba dva tedna pred SP napovedal 20-letni Mariborčan Rakovič.

Preberite še: