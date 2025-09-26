Tjaša Kysselef v finale, Lucija in Anže Hribar prvi rezervi

Telovadka Tjaša Kysselef je bila uspešna v kvalifikacijah svetovnega izziva v Sombotelu. Na preskoku si je s sedmim dosežkom priborila sobotni boj za kolajne. Za las sta brez finala ostala Lucija Hribar na dvovišinski bradlji in njen brat Anže Hribar na parterju. Oba sta zasedla deveti mesti in sta tako prvi rezervi za finale.

V slovenski zasedbi so se bolje odrezale telovadke. Tjaša Kysselef si je na preskoku s sedmim dosežkom (12,950 točke) pritelovadila sobotni boj za kolajne, čeprav ji nastop ni uspel povsem po željah. "Prvi skok je šel dosti solidno skozi, pristala sem ga na noge, tudi ocena je bila povprečna. Pri drugem pa sem naredila premet s salto brez obrata. Nekako sem presodila, da je boljše, da grem 'na ziher' ter upam na finale. Čeprav se s tem nerada igram, je bilo danes tako veliko število telovadk na preskoku, da se nisem mogla dovolj ogreti. Vem, da to ni izgovor, obenem pa upam, da bom jutri pripravljena te napake odpraviti," je po uspešnih kvalifikacijah iz Sobotela sporočila Kysselef. Za soboto si želi oba skoka opraviti po načrtih. "Za finale pričakujem, da bom oba skoka naredila na noge, kam me bo pa to jutri pripeljalo, pa nisem povsem prepričana. Upam na najboljše,"."

Na finale na bradlji je merila tudi olimpijka Lucija Hribar, ki pa si je s še dvema telovadkama z oceno 12,600 na koncu delila osmo mesto kvalifikacij, vendar ostala brez finala.

Moška vrsta pa je slabo tekmovala, je ocenil selektor Sebastijan Piletič. Anže Hribar je bil na preskoku deveti, finalist letošnjega evropskega prvenstva Gregor Rakovič je na konju z ročaji prvi prvem elementu naredil veliko napako, Luka Bojanc pa je po dobri sestavi na krogih padel pri seskoku. "Anže je na parterju naredil dva prestopa in slabo delal doskoke, ker ima tako težko sestavo, je na koncu vseeno zasedel deveto mesto. Gregor je že pri strigu naredil napako in tako že pri prvem elementu zapravil vse možnosti za finale, Luka pa je bil na dobri poti do finala in je pokazal lepo sestavo, a je padel pri seskoku," je iz Madžarske sporočil selektor.