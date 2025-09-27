Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
27. 9. 2025,
16.05

gimnastika Tjaša Kysselef

Sobota, 27. 9. 2025, 16.05

7 minut

Svetovni gimnastični izziv v Sombotelu

Tjaša Kysselef v finalu padla in končala kot osma

STA

Tjaša Kysselef

Tjaša Kysselef

Foto: Grega Valančič/Sportida

Edina slovenska finalistka gimnastičnega svetovnega izziva v Sombotelu Tjaša Kysselef boja za kolajne elitne osmerice ni opravila po željah. Potem ko je bil prvi skok na preskoku soliden z oceno za zmagovalni oder, je pri drugem padla in z 11,800 končala na osmem mestu. Na finalu sezone je zmagala Avstrijka Charlize Mörz (13,625).

Za las sta v petkovih kvalifikacijah brez finala ostala Lucija Hribar na dvovišinski bradlji in njen brat Anže Hribar na parterju. Oba sta zasedla deveti mesti in sta bila tako danes prvi rezervi za finale.

Tekma v Sombotelu je zadnji večji preizkus pripravljenosti telovadcev pred svetovnim prvenstvom, ki bo od 19. do 25. oktobra v Džakarti.

Tjaša Kysselef
gimnastika Tjaša Kysselef
